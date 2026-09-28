باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه اعلام کرد که در پی وقوع آتش‌سوزی در محل انبار کارتن‌های بسته‌بندی یک کارخانه کاغذسازی در شهرک صنعتی فرامان، عملیات گسترده اطفای حریق از ساعت ۱۶:۱۱ روز یکشنبه پنجم مهرماه آغاز شد.

در این حادثه، محوطه‌ای به مساحت تقریبی ۲ هزار مترمربع دچار حریق شد که با توجه به حجم بالای مواد قابل اشتعال، عملیات اطفا با حضور ۱۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش‌نشانی و بیش از ۴۰ آتش‌نشان انجام گرفت.

با تلاش نیروهای عملیاتی، حریق تا ساعت هشت صبح امروز به‌طور کامل تحت کنترل درآمد و از سرایت آتش به کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی مجاور جلوگیری شد.

در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جداسازی و ایمن‌سازی بخش‌های درگیر حریق تا رفع کامل خطر و اطمینان از بازنگشتن آتش ادامه دارد.

چهار نفر در آتش‌سوزی مصدوم شدند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه نیز از مصدومیت چهار نفر در این حادثه خبر داد و گفت: یک نفر از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای هلال‌احمر به بیمارستان منتقل شد، یک نفر به‌صورت سرپایی امدادرسانی شد و ۲ مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

«افشین یگانه» اظهار کرد: در جریان این عملیات، ۳۰ نجاتگر هلال‌احمر در قالب تیم‌های عملیاتی و پشتیبان به‌کارگیری شدند و ۶ دستگاه آمبولانس و ۲ خودروی امدادی نیز در روند امدادرسانی مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: ۲ تیم واکنش سریع به‌عنوان پشتیبان، یک تیم تخصصی توانا و نیروهای عملیاتی شعب کرمانشاه و هرسین در این عملیات مشارکت داشتند و با توجه به تداوم عملیات، نیروهای هلال‌احمر به‌صورت شیفتی در محل حادثه حضور یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نیروهای این جمعیت همزمان با عملیات اطفای حریق توسط آتش‌نشانی، امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و پشتیبانی از روند عملیات را دنبال کردند.

علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

منبع ایرنا