بارزانی با انتقاد شدید از خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق، این اقدام را شرم‌آور خواند و مدعی شد اقلیم کردستان بدون حمایت واشنگتن آسیب‌پذیر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان ادعا کرد که خروج نظامی آمریکا از عراق «شرم‌آور» است و این امر متحدان کُرد واشنگتن را بی‌حفاظ خواهد گذاشت.

او مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خطر تکرار اشتباه دولت باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، را که در سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شد و سپس مجبور به بازگشت شد، به جان می‌خرد.

مسرور بارزانی در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز هشدار داد که خروج نیرو‌های آمریکایی که قرار است ۳۰ سپتامبر انجام شود، در برهه‌ای بسیار آشفته در منطقه در حال وقوع است.

این روزنامه به نقل از بارزانی نوشت: «ما ضعیف هستیم و مورد حمله قرار گرفته‌ایم و اینکه اکنون بدون هیچ سیستم دفاعی مناسبی تنها گذاشته شویم، شرم‌آور است.»

فایننشنال تایمز در گزارش خود همچنین به نقل از رئیس دولت منطقه‌ای اقلیم‌کردستان نوشت که او نمی‌تواند چنین سیستم‌های دفاع هوایی را خریداری کند، زیرا دولت فدرال در بغداد کسی است که باید آنها را خریداری کند و توضیح داد: «وقتی از خرید سلاح‌های کافی لازم برای مقابله با این موشک‌ها، پهپاد‌ها و سیستم‌های پیشرفته منع می‌شویم، طبیعتا آسیب‌پذیرتر می‌شویم.»

به ادعای مسرور بارزانی، ناآرامی‌های بیشتر، به ویژه با توجه به امتناع نیروهای مقاومت از خلع سلاح، می‌تواند سیستم فدرال را تضعیف و در نتیجه خودمختاری به دست آمده کرد‌ها را تهدید کند.

او در ادامه گفت که منطقه تا زمانی که جنگ آمریکا و ایران ادامه داشته باشد، همچنان در معرض تهدید خواهد بود و توضیح داد که تهران می‌گوید از آنجایی که «دشمنانش در این اقلیم کردستان هستند، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل خواهد شد».

مسرور بارزانی افزود: «ما متحد آمریکا هستیم و به این متحد بودن افتخار می‌کنیم.»

در این گزارش آمده است که واشنگتن سال گذشته یک کنسولگری ۸۰۰ میلیون دلاری در اربیل افتتاح کرد که بزرگترین کنسولگری در جهان است و بسیاری از کرد‌ها امیدوار بودند که این کنسولگری حضور مداوم آمریکا در منطقه را تثبیت کند.

 این گزارش می‌افزاید که سازه عظیم این ساختمان در هفته‌های اخیر پس از آنکه آمریکا در جریان جنگ علیه ایران، پرسنل غیرضروری خود را از منطقه خارج کرد، شروع به خالی شدن کرده است.

ادعاهای بارزانی در خصوص گروه‌های مقاومت درحالی بیان می‌شود که نیروهای مقاومت موافقت کردند با خروج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق، سلاح خود را تحویل دولت فدرال بدهند. 

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: اقلیم کردستان ، مسرور بارزانی ، نظامیان آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
دیده بودیم تو حمله داعش چقدر ازشما دفاع کرد!!!!!
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