ادامه جنگ برای آمریکا خسارت اقتصادی بیشتری دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی درمورد تأثیر تنگه هرمز بر مسائل اقتصادی گفت: در جریان ۴۰ روز یا دو ماه گذشته به طور مداوم درمورد این موضوع صحبت شده است که چند میلیون نفت، خارج از کنترل ایران از تنگه هرمز عبور میکند. واضح است که هرقدر بیشتر باشد بدتر و هرقدر کمتر باشد بهتر است.
روزی که ایران تنگه را بست طرف مقابل جنگ شگفتزده شد. زیرا انتظار نداشت که بتوانیم تنگه را ببندیم و اصلاً پیشبینی این که ممکن است ایران از ناامن کردن تنگه برای بالا بردن هزینه ریسک بیمه کشتیهای تجاری استفاده کند و فرآیند توقف بیمه باعث توقف جریان تجاری در داخل تنگه شود برای طرف مقابل جنگ پیشبینیپذیر نبود.
شاکری ادامه داد: بعد از آن که این شگفتزدگی پس از چند ماه برای طرف مقابل جنگ ادامه پیدا کرد، امارات روش ایران را برای این منظور به چالش کشیده است. زیرا امارات در این جا پیمانکار است و یک جریان انتقال نفت دولتی راه انداخته است. یعنی تعدادی کشتی کوچک که از این مسیر حرکت میکنند را از این طرف تنگه به آن طرف تنگه میبرند و به دلیل این که شیوه دولتی است و سوال بیمه ندارد همه ریسک را دولت ابوظبی برداشته است و این کار از چند نظر به ضرر امنیت ملی کشور ماست. زیرا در حال انتقال نفت است و برای طرف آمریکایی فاکتور میکند و به آن میگوید عملکرد تنگه هرمز را به نفع آمریکا تضعیف میکند و علاوه بر این، میخواهد که ایران، کشتیهای آن را مورد حمله قرار دهد تا آن بتواند کشتی دیگری را جایگزین کند و حدود حمله را روی آن کشتی قرار دهد. زیرا ایران، تنش خود را روی خاک امارات و... تعریف نمیکند و کشتی را مورد حمله قرار میدهد که در این صورت، امارات منطق تجاری ندارد بلکه منطق امنیتی دارد. امّا این به این معنی نیست که ایران نمیتواند کاری کند بلکه باید به منطق طرف مقابل حمله کند و این موضوع بسیار مهمی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بدترین واکنش در این شرایط این است که پیشنهاد مذاکرات روی میز طرف آمریکایی قرار دهید. زیرا کنترل تنش از طرف آمریکایی به این دلیل بوده است که تا نقطه نزدیک به میاندوره، تنش را به وجود آورند تا بتوانند فرصت تنفس جدید به وجود آورند و در حالی که آن، بر این باور است که ابزار طرف مقابل را تضعیف کرده است نباید به ادامه گفتوگوهای طولانی تا میاندوره بپردازیم. زیرا میاندوره همه چیز طرف مقابل ماست و برای سیاست داخلی آمریکا بسیار مهم است.
شاکری ادامه داد: تنگه هرمز بر قیمت نفت برنت تأثیر گذاشته است و نبود اطمینان تورمی که برای طرف مقابل جنگ به وجود آورده و بالا و پایین شدن تورمهای ماهانهای که ایجاد کرده مهمترین توضیح دهنده رشد نرخ بهره ۱۰ ساله نه تنها در آمریکا بلکه در دیگر کشورها شامل اروپا، انگلیس و ژاپن است و همه تحلیلگران بازارهای مالی غربی بر این باور هستند که جنگ آمریکا با ایران دلیل تورم در کشورهای مربوطه است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته است و آثار این موضوع بر قدرت خرید در کشور آمریکا باعث میشود که سرنوشت انتخابات میاندوره تغییر کند و ما میخواهیم نرخ بهره ۱۰ ساله، بالای ۵ بماند که طرف مقابل در جنگ به این موضوع دست پیدا کند که ناچار از کنترلهای قابل توجه کسری بودجه باشد. در نتیجه، اگر کشور ما به خوبی عمل کند عامل اقتصادی باعث تمام شدن جنگ میشود. زیرا طرف مقابل جنگ نمیتواند بودجههای انبساطی جنگی را تأمین مالی کند.
شاکری بیان کرد: در حال حاضر، زمان مهمترین چیز است و استفاده صحیح از زمان باعث تغییر منطق میشود و بنده به اندازهای که در رسانهها گفته میشود نگرانی اقتصادی ندارم و در حال حاضر که اوراق به شدت تحت فشار است و صادرات عربستان کاهش پیدا کرده است، اضافه شدن یک فشار جدید آثار مهمی دارد و اگر بتوان به طرف مقابل جنگ ثابت کرد که پایایی اقتصادی جدی داریم طرف مقابل، برای حمله مجدد به کشور باید سه برابر فکر کند. زیرا پنجره زمانی حمله مجدد طرف آمریکایی لزوماً تا آخر دورهاش نیست و خسارتهای مالی بیشتری برای طرف مقابل خواهد داشت.