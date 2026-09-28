باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمود انصاری معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به آخرین وضعیت پروازهای خارجی ایران ایر اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای ایرانایر در مسیر تهران ـ استانبول ـ تهران و مشهد ـ استانبول ـ مشهد برقرار است و این پروازها طبق برنامه انجام میشود.
وی افزود: با این حال، در برخی مسیرهای خارجی از جمله نجف و جمهوری آذربایجان، به دلیل محدودیتها و تصمیمات اتخاذشده از سوی مراجع خارجی، امکان انجام پرواز وجود ندارد و این مسیرها متوقف شدهاند.
معاون بازرگانی ایرانایر با بیان اینکه رایزنیها برای رفع محدودیتهای ایجادشده ادامه دارد، گفت: مذاکرات و پیگیریهای لازم از سوی مسئولان مربوطه برای بازگشت پروازها به مقاصد متوقفشده در حال انجام است و در صورت ایجاد تغییر در شرایط و دریافت مجوزهای لازم، موضوع به اطلاع مسافران خواهد رسید.
انصاری ادامه داد: تحریمهای جدید آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران، محدودیتهایی را برای شرکتهای هواپیمایی کشور ایجاد کرده و در نتیجه آن، بخشی از پروازهای خارجی ایران به مقاصد منطقهای با اختلال یا لغو مواجه شده است.
وی با اشاره به تأثیر این محدودیتها بر شبکه پروازی ایران اظهار کرد: در روزهای اخیر، پروازهای ایران به برخی مقاصد از جمله امارات و نجف متوقف شده و در برخی دیگر از مسیرهای خارجی نیز محدودیتهایی ایجاد شده است. این شرایط ناشی از محدودیتهای اعمالشده در پی تحریمهای آمریکا و تبعات آن بر ارائه خدمات فرودگاهی، مجوزهای پروازی و همکاری با شرکتهای هواپیمایی ایرانی است.
وی تأکید کرد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند با استفاده از ظرفیت مسیرهای فعال، برنامه پروازی خود را حفظ کند و همزمان رایزنیها برای ازسرگیری پروازهای متوقفشده ادامه دارد.
انصاری خاطرنشان کرد: آخرین وضعیت پروازها و هرگونه تغییر در برنامه پروازی از طریق اطلاعیههای رسمی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع مسافران خواهد رسید.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در پی اجرای دور جدید تحریمهای آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران، برخی کشورهای منطقه محدودیتهایی برای پذیرش پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی اعمال کردهاند؛ در همین حال، پروازهای ایران به ترکیه همچنان در حال انجام است.