رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان ایران در شهرستان سلماس با حضور گسترده مردم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - رزمایش اقتدار گردان‌های جان‌فدای ایران با حضور فرماندار شهرستان سلماس،فرمانده سپاه شهدا، کارکنان تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا، نیروهای بسیجی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در جریان این رزمایش، گشت‌های اقتدار خودرویی و موتوری گردان‌های بسیج در سطح شهرستان به حرکت درآمدند. این اقدام جلوه‌ای عینی از توانمندی، وحدت و انسجام نیروهای بسیجی را در حوزه تأمین امنیت پایدار به نمایش گذاشت و آمادگی عملیاتی یگان‌ها را در شرایط مختلف به تصویر کشید.

در این آیین، سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدا آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، وحدت و انسجام ملت ایران را عامل مهم ناکامی دشمنان دانست و گفت: دشمن در میدان نظامی شکست خورده و امروز با جنگ روانی و طرح مسائل مختلف تلاش می‌کند روحیه مردم را تضعیف کند.

وی با قدردانی از حضور مردم سلماس در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: مردم این شهرستان نشان دادند که پشت نظام و کشور ایستاده‌اند و با برگزاری این رزمایش، یک کار ارزشمند و دشمن‌شکن را به یادگار گذاشتند.

برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر

برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر

برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر

برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر

برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر

برچسب ها: جانفشانی ، گردان های بسیج
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برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر
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برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر
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