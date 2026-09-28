مدافع تیم ملی فوتبال می گوید که پس از هر شکستی انتقادات مطرح می‌شود اما کل تیم در این باخت سهیم هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامان فلاح  مدافع تیم ملی فوتبال درباره نتیجه تیم ملی فوتبال مقابل ازبکستان در دیداری تدارکاتی، اظهار کرد: این بازی را خوب شروع کردیم اما روی یک اتفاق گل اول را خوردیم. در ادامه وضعیت بهتر شد و به گل رسیدیم اما بازهم کار به آن شکل که می‌خواستیم پیش نرفت. امیدوارم در بازی با روسیه این شکست را جبران کرده و با انجام یک بازی بهتر، این باخت را جبران کنیم.

او درباره این‌ که در دیدارهای تدارکاتی شناخت نقاط ضعف و قوت اهمیت دارد یا نتیجه، گفت: مقابل ازبکستان اولین بار بود که در ترکیب اصلی تیم ملی قرار گرفتم. این مسابقه برای امثال من تجربه خیلی خوبی بود و باید بازی‌های دوستانه برای نفرات جوان بیشتر شود تا بتوانند تجربه بیشتری در بازی‌های ملی کسب کنند. امیدوارم شرایط برای نفرات جوان در تیم ملی بهتر شود تا به آنچه مدنظر کادرفنی و مردم است برسند.

مدافع تیم ملی درباره حس خود از نخستین حضور در ترکیب ثابت تیم ملی، تصریح کرد: حس خیلی خوبی دارم زیرا برای هر بازیکنی پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخار بزرگی‌است. من هم از این قاعده مستثنی نیستم و امیدوارم این روند ادامه یابد تا به تیم ملی و مردم کمک کنم.

فلاح درمورد بازی با روسیه، گفت: این تیم بازیکنان باکیفیتی دارد که در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی می‌کنند. از حریف شناخت داریم و به همین دلیل با تمام قوا مقابل روسیه ظاهر می‌شویم.

او درباره انتقادات مطرح شده پس از شکست مقابل ازبکستان، پاسخ داد: پس از هر شکستی انتقادات مطرح می‌شود اما کل تیم در این باخت سهیم هستند و همه بازیکنان باید به مرور روند را بهتر کنیم تا بهترین نتیجه برای تیم ملی کسب شود.

بازیکن تیم ملی اضافه کرد: فقط نیاز به مقداری فرصت داریم تا برای جام ملت‌ها بازیکنان مدنظر سرمربی به ویژه نفرات جوان باتجربه‌تر شوند و نتیجه لازم را به دست بیاوریم.

او درباره اینکه آیا تیم ملی می‌تواند در جام ملت‌ها با کسب نتایج لازم، دل مردم را شاد کند، گفت: صددرصد زیرا تمام بازیکنان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بهترین عملکردشان را درون زمین بگذارند. شاید در دیدارهای تدارکاتی آنچه مردم می‌خواهند اتفاق نیفتد اما ایران تیم بزرگی است و در جام ملت‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارد

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
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