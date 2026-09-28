باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - قدرتالله محمدی مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در نشست خبری به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی، با اشاره به فعالیتهای سازمان آتشنشانی تهران اظهار کرد: در سال گذشته برای نخستینبار طی ۴۷ سال گذشته، شاهد کاهش ۸ درصدی حریق در تهران بودیم و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند نیز آموزشهای ایمنی و پیشگیری از حوادث را دریافت کردند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۳۸ ایستگاه آتشنشانی در تهران فعال است و پیشبینی میشود با بهرهبرداری از پنج ایستگاه جدید طی یک ماه آینده، تعداد ایستگاهها به ۱۴۳ مورد برسد.
محمدی میانگین زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل حادثه را حدود چهار دقیقه و ۳۰ تا ۴۰ ثانیه اعلام کرد و گفت: تلاش میکنیم این زمان کاهش یابد؛ چراکه حتی چند ثانیه میتواند در نجات جان افراد مؤثر باشد.
کاهش ساختمانهای بسیار پرخطر از ۱۲۹ به ۴۶ مورد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به ارزیابی حدود ۹۰ هزار ساختمان در پایتخت گفت: تعداد ساختمانهای بسیار پرخطر از ۱۲۹ مورد به ۴۶ ساختمان کاهش یافته است و پیگیری برای ایمنسازی ساختمانهای باقیمانده ادامه دارد.
وی بیمارستانها، مراکز تجاری پرتردد، بازار بزرگ تهران، مترو و مدارس را از اولویتهای ایمنسازی عنوان کرد و افزود: وضعیت مراکز درمانی به دلیل مشروط شدن تمدید مجوز فعالیت آنها به تأییدیه آتشنشانی، بهبود یافته است.
محمدی درباره بازار تهران نیز گفت: این بازار به دلیل قدمت حدود ۲۰۰ سال، قرار گرفتن در بافت میراث فرهنگی و وجود انبارها و کارگاههای متعدد، شرایط خاصی دارد. بازار بزرگ تهران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرا، پاساژ و مجموعه تجاری دارد که حدود ۷۰ تا ۸۰ پاساژ آن هنوز اقدامات ایمنسازی را انجام ندادهاند.
وی افزود: استفاده از سیلندرهای گاز و پختوپز در برخی واحدهای بازار، یکی از عوامل افزایش خطر حریق است و باید با همکاری دستگاههای مختلف برای رفع این مشکلات اقدام شود.
انتقاد از حذف خاموشکننده از خودروها
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران همچنین از حذف خاموشکنندههای دستی از برخی خودروها انتقاد کرد و گفت: وجود خاموشکننده میتواند از گسترش آتشسوزی خودرو جلوگیری کند و در جادههای بینشهری که فاصله با ایستگاههای آتشنشانی زیاد است، اهمیت بیشتری دارد.
محمدی افزود: از مراجع قضایی و دستگاههای مسئول درخواست کردهایم علت حذف خاموشکننده از خودروها بررسی شود. سازمان استاندارد، وزارت صمت و پلیس در اجرای الزامات ایمنی خودروها نقش دارند.
سامانه هوشمند آتشنشانی تهران راهاندازی شد
وی با اشاره به راهاندازی سامانه کنترل و پایش عملیات آتشنشانی گفت: این سامانه امکان رصد برخط نیروها و تجهیزات، ارتباط تصویری و هدایت عملیات را فراهم میکند و قرار است طی یک سال تمام ایستگاههای آتشنشانی تهران تحت پوشش آن قرار گیرند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران همچنین از راهاندازی سامانه هوشمند اتصال ساختمانها به مرکز ۱۲۵ خبر داد و گفت: ساختمانهای مسکونی، تجاری، بیمارستانها و سایر مراکز میتوانند با هزینهای اندک به این سامانه متصل شوند تا در صورت وقوع حادثه، مرکز فرماندهی آتشنشانی بلافاصله مطلع شود.
به گفته محمدی، تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ ساختمان به این سامانه متصل شدهاند.
خودروهای برقی؛ چالش جدید آتشنشانی
محمدی خودروهای برقی را یکی از چالشهای جدید حوزه آتشنشانی دانست و اظهار کرد: حریق خودروهای برقی به دلیل استفاده از باتریهای لیتیومی، به تجهیزات و آموزشهای تخصصی نیاز دارد و سازمان آتشنشانی تهران در حال تبادل تجربه با کشورهای دارای تجربه بیشتر در این زمینه است.
وی همچنین از توسعه تجهیزات سازمان خبر داد و گفت: حدود ۵۰ درصد به تجهیزات آتشنشانی از پایان جنگ ۱۲ روزه تا جنگ اخیر اضافه شده و روند تأمین تجهیزات همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران در پایان تأکید کرد: ایمنسازی ساختمانها و مراکز پرتردد نیازمند همکاری همه دستگاهها، مالکان و کسبه است و هدف اصلی، کاهش حوادث و حفظ جان و مال شهروندان است.