باشگاه خبرنگاران جوان -فرماندار تایباد گفت: تردد ۱۷۸ هزار و ۲۳۶ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری طی نیمه نخست امسال در پایانه مرزی دوغارون به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۴۳ درصد افزایش داشته است.

حسین جمشیدی گفت: این تعداد کامیون ایرانی و خارجی حامل کالاهای صادراتی، ترانزیتی، وارداتی و یا خالی بوده اند که از طریق ۲ مرز دوغارون و اسلام قلعه وارد ایران و افغانستان شده‌اند.

وی اظهار کرد: در شهریورماه امسال تردد روزانه ناوگان ایرانی و خارجی در پایانه مرزی دوغارون به طور متوسط هزار و ۳۲۲ دستگاه گزارش شده است.

فرماندار تایباد ادامه داد: استمرار روند افزایش ورود و خروج کامیون باری در دوغارون بدون نیروهای انسانی متخصص، تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز و همکاری طرف مقابل (سرپرستی امارت اسلامی افغانستان) امکان پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: هم اینک ۲ هزار و ۷۸۷ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی و ترانزیتی در پارکینگ های محدوده گذرگاه رسمی دوغارون برای خروج از کشور به سمت افغانستان در صف انتظار هستند.

جمشیدی با اشاره به اینکه معبر دوغارون نخستین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است، بیان کرد: ایجاد صف های طولانی در مرز دوغارون نشان از جایگاه راهبردی و تردد شمار زیاد کامیون های ایرانی و خارجی در این مرز شرقی کشور دارد.

وی گفت: اکنون صد درصد رویه‌ها و فرآیندهای گمرکی در مرز دوغارون در حال انجام است و تردد کامیون ها روال عادی خود را دارد.

فرماندار تایباد افزود: صف های طولانی و برخی تصمیمات از سوی دستگاههای متولی مستقر در مرز دوغارون نباید بخش صادرات، ترانزیت و تعاملات تجاری ایران با افغانستان را با چالش روبه رو کند.

جمشیدی گفت: مرز رسمی دوغارون نقش زیادی در شکوفایی اقتصاد کشور، خراسان رضوی و خطه مرزی تایباد دارد که باید از همه ظرفیت های لازم در راستای توسعه این کانون اقتصادی در سایه همت و هم افزایی مدیران و مسوولان بهره گرفت.