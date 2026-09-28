رئیس سازمان بهزیستی از آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای مفاد مواد قانون حمایت از حقوق معلولان و بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با همکاری جهاد دانشگاهی (موسسه مجری) اقدام به برگزاری دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت خواهد نمود.

وی افزود: ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز گردیده و تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت. همچنین آزمون کتبی روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

حسینی ادامه داد: براساس درخواست و نیاز دستگاه اجرایی، توزیع مجوز در کلیه ۳۱ استان کشور صورت پذیرفته است. استان تهران با ۴۹۲ مجوز، استان خراسان رضوی با ۲۹۸ مجوز و استان فارس با ۱۸۳ مجوز، بیشترین تعداد مجوز‌های استخدامی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: از نظر توزیع جنسیتی نیز، ۱۰۵۸ مجوز برای جنسیت زن، ۱۰۵۷ مجوز برای مردان و ۸۸۵ برای هر دو گروه تخصیص داده شده است.

وی از متقاضیان خواست برای ثبت‌نام در این آزمون از روز ۴ مهرماه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

حسینی در ادامه درباره مراحل جذب پذیرفته‌شدگان اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج مرحله اول (آزمون کتبی) از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، مدارک افراد معرفی‌شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن، فرآیند ارزیابی تکمیلی و مصاحبه انجام خواهد شد.

منابع آزمون استخدامی معلولین

 معارف اسلامی 

زبان و ادبیات فارسی 

 اطلاعات عمومی

 قوانین و مقررات اداری 

قانون اساسی 

ریاضی و آمار مقدماتی

زبان خارجه 

توانمندی‌های ذهنی و ویژگی‌های رفتاری

فناوری اطلاعات

برچسب ها: بهزیستى ، استخدام
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