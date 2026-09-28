باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی با حضور تولیت و خادمان آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) و خادمان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، از سنگ مزار مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که به همت کارگاه سنگ‌تراشی حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) ساخته شده است، رونمایی شد.

این اثر هنری که حاصل ۱۴ ماه تلاش مستمر و بدون استفاده از هیچ‌گونه دستگاه برقی و صرفاً با هنر دست استاد محمدجواد شبیه خلق شده است، شامل حجاری دستی ظریف و دقیق است.

متن این سنگ توسط مرجع عالی‌قدر تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی نگاشته شده و خطاطی آن نیز توسط استاد رضاییان انجام گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) در این مراسم با تجلیل از جایگاه شهر شیراز به عنوان شهر «هنر، حماسه و دین»، اظهار داشت: کارگاه سنگ‌تراشی این آستان مقدس پیش از این نیز افتخار ساخت سنگ مضجع شریف امام هادی (ع)، امام عسکری (ع)، حضرت نرجس خاتون (س)، حضرت حکیمه خاتون (س)، حضرت فاطمه معصومه (س) و سنگ قبر مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) و دیگر بقاع متبرکه و قبور مراجع عظام تقلید را داشته است که این بار نیز با خلق اثری بی‌بدیل، نامی ماندگار در تاریخ شیعه ثبت کرد.

او با اشاره به سیره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به عنوان الگوی ولایتمداری، تصریح کرد: اگر به دنبال دستیابی به حیات طیبه هستیم، باید همچون حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) عمل کنیم. ایشان شخصیتی بودند که عقاید خود را به محضر امام هادی (ع) عرضه داشتند و مورد تایید امام زمان خود قرار گرفتند، لذا اگر اعمال ما نیز مورد رضایت و تایید امام عصر (عج) قرار گیرد، یقین بدانید که خداوند حیات طیبه را نصیب ما خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری همچنین ضمن قدردانی از میزبانی و حضور هیئت اعزامی از شهر ری، گفت: شهر ری و شیراز پیوندی دیرینه در پاسداشت اهل‌بیت (ع) دارند و این تعاملات فرهنگی، نشان از عمق باور‌های دینی مردمان این سرزمین دارد.

شایان ذکر است در این مراسم، آقایان خرازی، دان و بهزادی از آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، معممی مقدم (مدیرکل فرهنگی اوقاف و امور خیریه کشور)، حجت‌الاسلام صفری (معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان فارس) و جمعی از خادمان هر دو آستان مقدس و مسئولان اجرایی و امنیتی آستان حسینی حضور داشتند.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) در پایان، ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه، از زحمات استاد محمدجواد شبیه به خاطر خلق این اثر فاخر و هنرمندانه قدردانی کرد.

منبع: حرم سبدعلاءالدین حسین