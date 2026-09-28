باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی برخورد یک دستگاه خودرو سواری با یک دستگاه اتوبوس مسافربری در استان غازی عینتاب در جنوب ترکیه، ۷ نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

رسانه‌های ترکیه روز دوشنبه گزارش دادند که این حادثه در جاده غازی عینتاب-عثمانیه در نزدیکی منطقه آکاروبا رخ داده است که در آن یک دستگاه خودرو با یک اتوبوس مسافربری برخورد کرده و هر دو وسیله نقلیه واژگون شده‌اند.

تیم‌های آمبولانس، آتش‌نشانی، پلیس و سازمان مدیریت بحران و فوریت‌های پزشکی ترکیه (AFAD) به محل حادثه شتافتند و مجروحان برای درمان به تعدادی از بیمارستان‌های ترکیه منتقل شدند.

هفت نفری که جان باختند، از جمله راننده، همگی در خودرو بودند، در حالی که مجروحان از مسافران اتوبوس بودند. مقامات ترکیه توضیح دادند که جراحات مسافران اتوبوس از جزئی تا متوسط ​​​​است.

وزیر کشور ترکیه نیز اعلام کرد که وضعیت یکی از مجروحان همچنان وخیم است. ایلکر اکر، معاون فرماندار غازی عینتاب نیز گفت: «تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این حادثه پس از آن رخ داده است که راننده خودرو سبقت اشتباهی انجام داده و منجر به برخورد خودرو با اتوبوس و واژگونی آن شده است.»

تصاویر دوربین‌های مداربسته در جاده، لحظه این برخورد وحشتناک را ضبط کرده و نشان داده که خودرو از جاده منحرف شده و اتوبوس واژگون شده است.

از سوی دیگر، دفتر دادستانی عمومی غازی عینتاب از آغاز تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه خبر داد و یک معاون دادستان عمومی و دو دادستان را برای انجام تحقیقات منصوب کرده، در حالی که مقامات ذیصلاح به کار خود برای تعیین تمام جزئیات و علل حادثه ادامه می‌دهند.

منبع: اسپوتنیک