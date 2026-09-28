فیصل بن فرحان برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا و برگزاری مذاکرات دیپلماتیک وارد واشنگتن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان برای دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و برگزاری مذاکرات دیپلماتیک در سطح عالی وارد واشنگتن شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، فیصل بن فرحان برای یک سفر رسمی وارد واشنگتن شده است تا با مارکو روبیو درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌و‌گو کند.

این دیدار بر تقویت روابط میان ریاض و واشنگتن متمرکز خواهد بود و دو طرف همچنین درباره تحولات امنیتی منطقه و مسائل بین‌المللی رایزنی خواهند کرد.

این مذاکرات پس از گفت‌و‌گو‌های اخیر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره ثبات خاورمیانه، سیاست‌های هسته‌ای و چارچوب‌های امنیتی منطقه‌ای انجام می‌شود.

روبیو قرار است پیش از دیدار با وزیر خارجه عربستان، با نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان نیز دیدار و گفت‌و‌گو کند.

منبع: خبرگزاری رسمی عربستان

برچسب ها: وزیر خارجه عربستان ، مارکو روبیو
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