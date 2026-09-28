نوشاد عالمیان پس از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: برای تنیس روی میز، کسب مدال در آسیا بسیار سخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان- نوشاد عالمیان امروز (دوشنبه ۶ مهر) در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی برابر وانگ چوکین نفر اول رنکینگ جهانی از چین شکست خورد و با کسب مدال برنز به کارش در این بازی‌ها پایان داد.

عالمیان پس از این بازی گفت: بازی خیلی خوبی را با نفر اول چین و دنیا برگزار کردم. آخرین باری که با هم بازی کرده بودیم من در حالی که جلو بودم ۳ بر ۲ باختم، اما حریفم امروز خیلی خوب و بدون اشتباه بازی کرد. من هم خیلی خوب بازی کردم، اما حریف چینی بهتر بازی کرد.

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران ادامه داد: خدا را شکر می‌کنم که برای سومین دوره متوالی در بازی‌های آسیایی توانستم مدال کسب کنم. برای رشته ما خیلی سخت است که بتوانیم در آسیا چنین عنوانی را کسب کنیم.

وی ادامه داد: بجز چشم بادامی‌ها این ایران بود که در جمع هشت تیم برتر حضور داشت و در بخش انفرادی هم من فقط من بودم. واقعا مقام آوردن و روی سکو رفتن در آسیا سخت است مقام. اگر کسی بتواند در آسیا مقام کسب کند انگار در جهان کسب کرده است.

نوشاد عالمیان در پایان گفت: خدا را شکر نتیجه خوب بود و بچه‌ها عالی بازی کردند. من به آینده تنیس روی میز خوش بین هستم و امیدوارم در رویداد‌های آینده بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

برچسب ها: ناگویا ، برنز
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