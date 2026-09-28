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باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد ؛اولویت دریافت واکسن با بیماران خاص و صعبالعلاج، افراد دارای بیماریهای زمینهای، خانمهای باردار، افراد سالمند، بیماران مبتلا به بیماریهای خودایمنی و سایر گروههای در معرض خطر میباشد.
معاونت غذا و دارو از کلیه افراد واجد شرایط دعوت مینماید نسبت به دریافت واکسن صرفا از داروخانههای منتخب و مجاز اقدام کنند و از تهیه آن خارج از شبکه رسمی دارویی خودداری گردد.
فهرست داروخانههای منتخب توزیع واکسن آنفلوانزا