توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌های منتخب هرمزگان آغاز شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد ؛اولویت دریافت واکسن با بیماران خاص و صعب‌العلاج، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، خانم‌های باردار، افراد سالمند، بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی و سایر گروه‌های در معرض خطر می‌باشد.

معاونت غذا و دارو از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می‌نماید نسبت به دریافت واکسن صرفا از داروخانه‌های منتخب و مجاز اقدام  کنند و از تهیه آن خارج از شبکه رسمی دارویی خودداری گردد.

فهرست داروخانه‌های منتخب توزیع واکسن آنفلوانزا

توزیع واکسن آنفولانزا در هرمزگان

 

برچسب ها: آنفولانزا ، هرمزگان
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