طبق آمار‌های اعلام شده تسهیلات حمایتی برای نوسازی صنایع تا سقف ۱۰ میلیارد تومان با دوره تنفس بالا و سود حداکثر ۴ درصد از سوی دولت و دستگاه‌ها پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایط جنگ اقتصادی دولت اقدام به راه‌اندازی اتاق جنگ در این وزارتخانه کرده است و اولین سیاست کلیدی خود را برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی پیش برده است و آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع را کلید زده است.

در عصر کنونی، مقابله با سیاست‌های خصمانه و جنگ‌های اقتصادی دشمن، تنها در عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک معنا نمی‌یابد؛ بلکه اصلی‌ترین سنگر دفاعی، تقویت ساختار تولید در داخل کشور است. دشمنان با هدف فلج کردن زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد ناامیدی در بدنه تولید، سیاست‌های فشار حداکثری و تحریم‌های هدفمند را به کار گرفته‌اند.

 در این میان، هرگونه ضعف در بخش صنعت، مستقیماً به معنای کاهش قدرت چانه‌زنی کشور و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر شوک‌های خارجی است. بنابراین، خنثی‌سازی این تهدیدات نیازمند گذار از رویکردهای صرفاً تدافعی به سمت سیاست‌گذاری‌های ساختاری و تهاجمی در حوزه حمایت از تولید است.

در همین راستا، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی صنایع از سوی  دولت و دستگاه‌ها نه یک اقدام صرفاً مالی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بازسازی توان مقاومت ملی است. بسیاری از واحدهای صنعتی که در اثر آسیب‌های ناشی از جنگ نیازمند تزریق نقدینگی هدفمند برای به‌روزرسانی خطوط تولید و بازگشت به چرخه سودآوری هستند. این تسهیلات باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر رفع گلوگاه‌های مالی، انگیزه‌ای برای ارتقای تکنولوژی و افزایش بهره‌وری ایجاد کند تا صنایع بتوانند در برابر نوسانات شدید بازار و فشارهای ارزی، پایداری خود را حفظ کنند.

تسهیلات نوسازی و بازسازی نیز با هدف حفظ اشتغال و صیانت از ظرفیت تولید به بنگاه‌های آسیب‌دیده پرداخت می‌شود. وزارت اقتصاد با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، آنان را مکلف کرده بدون درگیر کردن بنگاه‌های اقتصادی در بروکراسی مرسوم، تسهیلات با دوره تنفس بالا و سود حداکثر ۴ درصد تا سقف ۱۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت کنند. 

در همین راستا رحیمی گفت: در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌بریم. نباید تصور کنیم که جنگ علیه کشورمان فقط در عرصه نظامی جریان دارد، دشمن از تمام ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ضربه زدن کشور بهره گرفته است. برای خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه دشمن باید سیاست‌گذاری‌های درستی انجام شود. یکی از این سیاست‌های صحیح، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی از سوی دولت است.

وی ادامه داد: از طرفی ابلاغ بخش‌نامه توسط دولت و دستگاه‌ها به بانک‌های دولتی و الزام آن‌ها به پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ خاصیت ضدتورمی دارد. زیرا اعتبارات در زمینه خرید تجهیزات و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی به کار می‌افتد و زمینه خلق نقدینگی به وجود می‌آید.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در این حوزه و این موضوع که باید صنایع در جریان جزئیات فرآیند پرداخت قرار بگیرند؛ خاطرنشان کرد: باید اطلاع‌رسانی همه‌جانبه‌ای در خصوص آغاز پرداخت این تسهیلات صورت بگیرد و صنایع در جریان جزئیات فرآیند پرداخت قرار بگیرند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که در راستای تقویت تولید باشد، در شرایط فعلی کمک‌کننده است. کنترل امور اقتصادی و مقابله با تورم در گروی اعمال سیاست‌های صحیح و جلوگیری از هدررفت منابع است.

رحیمی گفت: مجموعه اقدامات مبنی بر اعطای تسهیلات نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد در شرایط فشار خارجی بر بخش مولد اقتصاد، در راستای خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه دشمن در حوزه اقتصاد موثر است.

برچسب ها: نوسازی صنایع ، تولید
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