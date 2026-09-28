باشگاه خبرنگاران جوان - پیام جلالی اظهار کرد: در این راستا سه کاروان سلامت هلالاحمر با هدف تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات سلامت به روستاهایی در شهرستانهای کامیاران، دهگلان و سنندج اعزام شدند.
وی افزود: این کاروانها با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای داوطلب و تخصصی هلالاحمر، خدماتی از جمله ویزیت پزشکی، داروی رایگان، پایش سلامت، مشاوره و آموزشهای امدادی را به صورت رایگان ارائه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان ادامه داد: نخستین کاروان سلامت در شهرستان کامیاران طی سه روز به ۲۰۰ نفر خدمات ارائه کرد و خدمات بیناییسنجی، تهیه و ساخت عینک، آموزشهای امدادی و مشاوره سلامت از جمله برنامههای این کاروان بود.
جلالی گفت: در روستای سراب دوکل شهرستان دهگلان نیز ۱۵۰ نفر از خدمات کاروان سلامت شامل ویزیت پزشک عمومی و ماما، داروی رایگان، مشاوره روانشناسی و سنجش فشار خون بهرهمند شدند.
وی اضافه کرد: سومین کاروان سلامت نیز در روستای دانیکش از توابع کلاترزان حضور یافت و ۱۷۴ نفر از اهالی از خدماتی شامل ویزیت پزشکی، دریافت داروی رایگان، سنجش فشار خون و تست قند خون استفاده کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با تأکید بر تداوم برنامههای سلامتمحور در مناطق کمبرخوردار استان خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت عمومی و فراهم کردن دسترسی عادلانهتر مردم این مناطق به خدمات درمانی و آموزشی، از اولویتهای جمعیت هلالاحمر کردستان است.
در حال حاضر حدود هزار امدادگر و نجاتگر سازماندهی شده در کردستان مشغول به فعالیت هستند و در حوزه جوانان و داوطلبان نیز ۱۰ هزار نفر فعالیت دارند.