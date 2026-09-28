بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی از اواخر وقت فردا تا صبح پنجشنبه نامناسب پیش بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از شرایط نامناسب دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی در سواحل این استان از اواخر وقت سه شنبه ۷ تا صبح پنجشنبه ۹ مهر ماه خبر داد.

بر این اساس شرایط برای ورود و خروج کشتی به بندر طی اواخر وقت سه شنبه و صبح پنجشنبه با احتیاط مناسب و برای چهارشنبه ۸ مهر گاهی نامناسب خواهد شد. شرایط برای عملیات‌های لایروبی و یدک کشی طی امروز (دوشنبه ۶ مهر ماه) با احتیاط مناسب، از عصر فردا تا صبح پنجشنبه غالبا نامناسب و برای جمعه ۱۰ مهر ماه هم گاهی نامناسب خواهد شد.

همچنین شرایط برای تخلیه و بارگیری غلات به دلیل رگبار طی سه شنبه تا جمعه گاهی نامناسب خواهد شد. شرایط دریای خزر برای صید کیلکا هم طی امروز و پنجشنبه شب با احتیاط مناسب و برای سه شنبه و چهارشنبه شب نامناسب اعلام شده است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، دریای خزر
خبرهای مرتبط
تداوم شرایط نامناسب دریای خزر برای شنا در گیلان
شرایط نامناسب برای شنا در سواحل گیلان
بارندگی و شرایط نامناسب دریای خزر برای شنا در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شرایط نامناسب برای اغلب فعالیت‌های دریایی از فردا در گیلان
آخرین اخبار
شرایط نامناسب برای اغلب فعالیت‌های دریایی از فردا در گیلان
افزایش نوبت مرخصی سالانه خودرو‌های پلاک گذر موقت انزلی
آغاز زودهنگام صادرات کیوی شمال
۲ رمال در دام پلیس رضوانشهر
معرفی برگزیدگان جشنواره عکس لاهیجان
تقویت ناپایداری هوا از عصر سه شنبه در گیلان
گیلان، مقصد پرطرفدار گردشگران