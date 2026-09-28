باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از شرایط نامناسب دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی در سواحل این استان از اواخر وقت سه شنبه ۷ تا صبح پنجشنبه ۹ مهر ماه خبر داد.

بر این اساس شرایط برای ورود و خروج کشتی به بندر طی اواخر وقت سه شنبه و صبح پنجشنبه با احتیاط مناسب و برای چهارشنبه ۸ مهر گاهی نامناسب خواهد شد. شرایط برای عملیات‌های لایروبی و یدک کشی طی امروز (دوشنبه ۶ مهر ماه) با احتیاط مناسب، از عصر فردا تا صبح پنجشنبه غالبا نامناسب و برای جمعه ۱۰ مهر ماه هم گاهی نامناسب خواهد شد.

همچنین شرایط برای تخلیه و بارگیری غلات به دلیل رگبار طی سه شنبه تا جمعه گاهی نامناسب خواهد شد. شرایط دریای خزر برای صید کیلکا هم طی امروز و پنجشنبه شب با احتیاط مناسب و برای سه شنبه و چهارشنبه شب نامناسب اعلام شده است.