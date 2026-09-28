بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان- رامین احمدزاده نماینده کوراش کشورمان که در دیدار نیمهنهایی وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف کن اویوشی» از ژاپن رفت و با نتیجه ۵ بر صفر (بامباش – نصف ضربه فنی) از سد حریف خود گذشت ه بود در دیدار نهایی با وجود مصدومیت مقابل حریف ازبکستانی مغلوب شد و به مدال نقره بازیهای آسیایی ناگویا رسید.
ملیپوش کشورمان پیش از این و برای رسیدن به نهایی، با ضربه فنی از سد «راتانان کائونساتان» از تایلند و «احمد چاریف» از ترکمنستان و نماینده ژاپن شده بود..
رضا احمدزاده، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب «کن اویوشی» از ژاپن شد و از دور رقابتها کنار رفت.