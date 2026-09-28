باشگاه خبرنگاران جوان - سکوی چندرسانهای «ایرانصدا» در اقدامی راهبردی، همافزایی تازهای را با شبکه خبر و سازمان هنری-رسانهای اوج آغاز کرد. این همکاری که در راستای ترویج محتوای فاخر و آگاهی بخشی به مردم مبعوث شده ایران و دسترسی آسانتر مخاطبان صورت گرفته با انتشار پادکستهای برنامه پرمخاطب تلویزیونی «بهوقت ایران» در ایرانصدا عملیاتی شد.
مدیر روابط عمومی ایران صدا در مصاحبه خود اعلام کرد: این مشارکت رسانهای فراتر از یک بازنشر ساده است و بستری برای تثبیت ایرانصدا به عنوان مرجع اصلی شنیداریِ محتواهای تصویریِ مهم کشور است. با این رویکرد، مخاطبان «بهوقت ایران» اکنون میتوانند در هر لحظه و هر مکان، نسخه صوتی تحلیلها و گفتوگوهای کلیدی این برنامه را در آلبوم اختصاصی آن در ایرانصدا دنبال کنند.
نوآوری برای پژوهشگران؛ هوش مصنوعی در خدمت محتوا
روابط عمومی ایران صدا یکی از نقاط عطف این همکاری را بهرهگیری از زیرساختهای فناورانه ایرانصدا دانست ایشان در این خصوص توضیح داد: با فعالسازی سرویس هوش مصنوعی اختصاصی «ایرانصدا» برای تبدیل صوت به متن (Speech-to-Text)، این برنامه اکنون برای طیف وسیعی از پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مباحث تخصصی، به یک منبع قابل جستوجو تبدیل شده است.
این قابلیت پیشرفته به کاربران اجازه میدهد بدون نیاز به شنیدن کامل فایلهای صوتی، کلیدواژههای مورد نظر خود را در متنِ استخراج شده از برنامه «بهوقت ایران» جستوجو کرده و به محتوای دقیق مورد نیازشان دسترسی یابند؛ این اقدام گامی بلند در راستای دیجیتالیسازی و دسترسپذیری آرشیوهای صوتی کشور است.
پادکستهای هر قسمت برنامه به سرعت در دسترس است
به گفته کرمعلی طی هماهنگی به عمل آمده با تیم تولید، پادکست هر قسمت از برنامه در کمترین زمان ممکن در ایرانصدا منتشر میشود و این روند ادامه خواهد داشت. البته برنامههای قبلی نیز به سرعت منتشر خواهد شد.
مدیر روابط عمومی ایرانصدا اعلام کرد این همافزایی الگوی موفقی برای تعامل بین حوزههای مختلف سازمان است که مورد تاکید سند تحول نیز میباشد و مسیر تازهای را برای ارتقای تجربه کاربری در فضای دیجیتالِ صوتمحور کشور بگشاید.
منبع: ایرانصدا