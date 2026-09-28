مازندران در روز‌های آینده، هوای متفاوتی نسبت به هوای روزهای گذشته خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز دوشنبه آسمان استان ابری با کاهش ابر‌ها خواهد بود، گفت: فردا سه شنبه جو استان پایدار و آسمان صاف تا نیمه ابری است.

او با اشاره به تغییر شرایط جوی از اواخر فردا، افزود: از آخر وقت روز افزایش ابر، وزش به نسبت شدید باد، رگبار پراکنده و رعد و برق خواهیم داشت؛ و غلامپور گفت: از اواخر سه شنبه تا چهارشنبه علاوه بر کاهش دما، همچنان رپبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود، اما پنجشنبه و جمعه دوباره جو استان پایدار و آسمان صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

او افزود: دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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