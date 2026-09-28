باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آخرین اقدامات این سازمان در حوزه تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل و تحول شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن اظهار کرد: بخشی از اراضی شناسایی‌شده به دلیل قرار گرفتن در اراضی کشاورزی درجه یک و دو، مراتع، جنگل‌ها، پهنه‌های سیلابی و بستر و حریم رودخانه‌ها قابلیت الحاق به محدوده شهرها را نداشته و امکان استفاده از آنها برای این منظور فراهم نشده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به تأمین زمین از منابع طبیعی است که از ابتدای ابلاغ این قانون تاکنون ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار زمین از منابع طبیعی تحویل و تحول شده و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است که حدود ۵۹ هزار هکتار از این میزان طی دو سال اخیر تأمین شده است.

نبیان ادامه داد: در چارچوب ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نیز تأمین زمین از سازمان‌ها، دوایر دولتی و سایر دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد و از ابتدای اجرای قانون تاکنون حدود ۱۴۵۰ هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها شناسایی شده که از این میزان حدود ۷۱۷۴ هکتار دارای سند مالکیت به نام سازمان ملی زمین و مسکن شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره تأمین زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی نیز گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۳۱ هزار و ۶۵۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده که از این میزان برای ۱۰ هزار و ۴۸۳ هکتار در هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مجوز اخذ شده و مراحل اجرایی آنها در استان‌ها در حال انجام است.

وی همچنین به توافق با نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن، موضوع توافق با نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. از ابتدای اجرای قانون تاکنون برای ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین با نیروهای مسلح توافق انجام شده که حدود ۵۰۰ هکتار از این میزان در دولت چهاردهم محقق شده است.

تأمین زمین برای ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان

نبیان با اشاره به تکلیف دولت برای تأمین مسکن اقشار محروم و اجرای طرح مسکن امید گفت: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، تأمین مسکن محرومان و مسکن امید در کنار مسکن حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تفاهم انجام‌شده قرار بود طی سه سال زمین مورد نیاز برای ۵۰ هزار واحد مسکونی تأمین شود که طی یک سال گذشته توانسته‌ایم زمین مورد نیاز ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد از این ۵۰ هزار واحد را شناسایی و تخصیص دهیم.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون برای ۱۶۳ هزار و ۴۶۷ نفر تأمین زمین انجام شده است. از این تعداد، قرارداد ۸۱ هزار و ۳۸۲ نفر از خانوارهای دارای سه فرزند و همچنین خانوارهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال منعقد و زمین آنها تحویل شده است و برای ۸۲۸۵ نفر نیز زمین تخصیص یافته است.

آماده‌سازی بیش از ۳۳ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن

نبیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی اراضی گفت: در مجموع حدود ۳۹ هزار و ۳۱۱ هکتار از اراضی شهرک‌ها و پروژه‌های مسکونی دولتی وارد فرآیند آماده‌سازی شده که حدود ۱۳۶۴ هکتار از این میزان طی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی در بیش از ۳۳ هزار و ۴۸۷ هکتار از این اراضی اجرا شده و این اراضی قابلیت احداث واحدهای مسکونی را دارند. در این دو سال نیز عملیات آماده‌سازی در ۹۷۳۵ هکتار از اراضی انجام شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۶۱۳ پروژه در سطح کشور در دست اجرا داریم و برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال حدود ۵۴۱۱ هکتار دیگر نیز وارد مراحل آماده‌سازی شود.

مکان‌یابی ۶۳ شهرک مسکونی دولتی در اطراف شهرها

وی با اشاره به محدودیت اراضی در برخی شهرها گفت: یکی از راهکارهای سازمان ملی زمین و مسکن برای پاسخ به نیاز مسکن، مکان‌یابی شهرک‌های مسکونی دولتی در اطراف شهرهاست.

نبیان اظهار کرد: تاکنون ۶۳ مکان برای احداث شهرک‌های مسکونی دولتی در استان‌ها شناسایی و در کارگروه‌های زیربنایی مصوب شده است. از این تعداد، ۵۶ مورد در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها به تصویب رسیده و ۴۹ مورد برای بررسی و تأیید مکان‌یابی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۳۲ مورد تأییدیه مکان‌سنجی شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کرده و مجدداً به استان‌ها ارسال شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: همزمان با فرآیند مکان‌یابی، بررسی طرح جامع برخی شهرک‌ها نیز آغاز شده است؛ به‌گونه‌ای که طرح جامع ۳۹ مورد بررسی و تأییدیه شورای برنامه‌ریزی استان را دریافت کرده و ۳۸ مورد برای قرار گرفتن در فرآیند بررسی شورای عالی شهرسازی ارسال شده است. همچنین برای ۱۶ مورد ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی اخذ شده است.

نبیان گفت: در اطراف تهران نیز بررسی‌هایی برای شناسایی ظرفیت احداث شهرک‌های مسکونی در حال انجام است، هرچند با توجه به وجود شهرهای جدیدی مانند پردیس و پرند، در محدوده تهران تمرکز بر استفاده از ظرفیت شهرهای جدید قرار دارد.

وی افزود: شهرک‌های مسکونی دولتی با شهرهای جدید تفاوت دارند و مراحل احداث آنها در سازمان ملی زمین و مسکن دنبال می‌شود.

اجرای ۱۱ پروژه شهرک‌سازی در پنج استان

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به پروژه‌های شهرک‌سازی گفت: در حال حاضر ۱۱ پروژه در حوزه شهرک‌های مسکونی وارد مراحل طراحی و آماده‌سازی شده‌اند.

وی ادامه داد: یک پروژه به مساحت ۲۶۵ هکتار و ظرفیت احداث ۴۵۰۰ واحد مسکونی در استان کردستان در حال طراحی و آماده‌سازی است و ۱۰ پروژه دیگر نیز با مساحتی بالغ بر ۳۸۹۳ هکتار و ظرفیت ۵۶ هزار و ۴۹۵ واحد مسکونی در استان‌های مختلف در حال آماده‌سازی و اجرای پروژه هستند.

نبیان افزود: این ۱۱ پروژه در مجموع مساحتی بالغ بر ۴۱۵۸ هکتار و ظرفیت احداث ۶۰ هزار و ۹۹۵ واحد مسکونی در استان‌های کردستان، فارس، قم، یزد و مازندران دارند.

وی همچنین گفت: ۳۴۹ پروژه با مساحت بالغ بر ۱۱ هزار و ۹۱۰ هکتار و ظرفیت احداث حدود ۴۵۱ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی در ۳۵ اداره کل در مرحله طراحی قرار دارند.

اجرای ۱۴۴۸ پروژه با ظرفیت بیش از یک میلیون واحد مسکونی

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۴۸ پروژه با مساحت بالغ بر ۳۶ هزار و ۶۹۲ هکتار و ظرفیت احداث یک میلیون و ۲۲۸ هزار و ۳۹۷ واحد مسکونی در ۳۵ اداره کل در حال اجراست.

وی افزود: در مجموع، با احتساب پروژه‌های در حال طراحی، حدود ۱۷۹۷ پروژه با مساحتی بالغ بر ۴۸ هزار و ۶۰۲ هکتار و ظرفیت احداث یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۱۷ واحد مسکونی در ۳۵ اداره کل در حال شکل‌گیری و اجراست.

اختصاص ۷ همت برای کمک به تأمین آورده دهک‌های پایین

نبیان یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان دهک‌های یک تا چهار عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و مصوبه شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۴، موضوع نحوه کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان دهک‌های یک، دو، سه و چهار در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از فروردین‌ماه تاکنون حدود ۷ هزار میلیارد تومان منابع از طریق مولدسازی دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن تأمین و با توافق با پیمانکاران و مالکان در اختیار پروژه‌ها قرار گرفته است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: این منابع به افزایش سرعت اجرای پروژه‌های مسکن کمک کرده و موجب شده است عملیات اجرایی برخی پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

ساخت همزمان مدرسه، مسجد و کلانتری در سایت‌های مسکن

نبیان با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر گفت: یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها در پروژه‌های مسکن مهر، کمبود فضاهای آموزشی، مسجد و کلانتری بود. بر همین اساس در دولت چهاردهم تلاش کرده‌ایم همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز نیز ایجاد شود.

وی افزود: از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون تفاهم‌نامه ساخت ۴۲۰ مدرسه در سایت‌های مسکن حمایتی بین سازمان ملی زمین و مسکن، ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منعقد شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۵۰ درصد منابع ساخت این مدارس توسط سازمان ملی زمین و مسکن و ۵۰ درصد توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس تأمین می‌شود. از این تعداد تاکنون ۱۷۸ مدرسه تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و عملیات ساخت ۲۴۲ مدرسه نیز برای سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره ساخت کلانتری در سایت‌های مسکن حمایتی نیز گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون تفاهم‌نامه ساخت ۸۸ کلانتری منعقد شده که ۳۵ کلانتری تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و ۶۳ کلانتری نیز در حال ساخت است.

نبیان افزود: در تفاهم‌نامه‌ای که با سردار رادان، فرمانده فراجا، منعقد شده، تأمین زمین بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن است و ۴۰ درصد منابع ساخت نیز توسط این سازمان و ۶۰ درصد منابع توسط فراجا تأمین می‌شود تا روند ساخت کلانتری‌ها سرعت بگیرد و امنیت سایت‌های مسکونی تأمین شود.

ساخت ۲۶۰ مسجد در سایت‌های مسکن حمایتی

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه برای ساخت ۲۶۰ مسجد در سایت‌های مسکن حمایتی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۹ مسجد تکمیل شده و ۱۷۷ مسجد نیز در حال اجراست.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پایان با اشاره به تأمین فضاهای تجاری در پروژه‌های مسکونی اظهار کرد: در هر مجموعه مسکونی که نیاز به فضای تجاری وجود داشته باشد، زمین مورد نیاز تأمین و ساخت فضاهای تجاری نیز در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکانات مورد نیاز ساکنان همزمان با ساخت واحدهای مسکونی پیش‌بینی و فراهم شود.