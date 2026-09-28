باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: نمی‌توان انتخابات شوراها را با انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در سال ۱۴۰۷ تجمیع کرد.

نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: طبق نامه‌ای که اخیرا شورای عالی امنیت ملی فرستاده، انتخابات شوراها حداکثر تا ۱۵ آبان برگزار می‌شود.

پیش‌تر علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده بود: ما در وزارت کشور و هیئت نظارت مجلس آماده بودیم انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنیم، اما چون فروردین در اوج جنگ بودیم، با مصوبه شعام برگزار نشد.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از یک ماه پیش جلسات مشترک با شعام و هیئت نظارت مجلس آغاز شده و به راهکارهایی رسیده‌ایم که باید نهایی شود. طبق سیاست ابلاغی باید هر دو سال یک انتخابات داشته باشیم، اما به این معنا نیست که دو سال کامل باشد؛ اگر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در سال ۱۴۰۷ باشد، انتخابات شوراها باید تا پایان ۱۴۰۵ برگزار شود.

