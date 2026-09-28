باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی در حالی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد که همراهی و همصدایی این گروهک تروریستی با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در جنگ ۴۰ روزه پرونده قطور خیانتها و جنایتهای این گروهک را سنگینتر کرد.
در همین رابطه، حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی، قاضی دادگاه رسیدگی به جنایتهای منافقین اعلام کرد که دادگاه بدون توقف نسبت به جرایم جدید متهمین وارد تحقیقات و رسیدگی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی با بیان اینکه جنایتهای جدید رخداده توسط رژیم صهیونیستی یا آمریکا تحت عنوان اتهام رژیم غاصب یا آمریکا در این دادگاه بررسی نمیشود، گفت: آن موضوع دادگاه مستقلی دارد و در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به اینکه آنچه اکنون در این دادگاه در حال رسیدگی است، اتهامهای مرتبط با متهمین و نقش آنها در این جنایتها حسب شکایت انجامشده و ادله، است، گفت: این رسیدگی از ۲ جهت انجام میشود تا مشخص شود که آیا متهمین پرونده اقدامهای خود را متوقف کردند یا اقدامهای آنها متوقف نشده است، بلکه استمرار دارد.
به گفته حجتالاسلام والمسلمین دهقانی، دادگاه آنچه از وقایع و جنایتهای جدید رخداده که از سوی وکلای شکات درباره استمرار در اقدامهای سابق مورد شکایت است، رسیدگی خواهد کرد.
قاضی دادگاه گفت: در جلسه پنجاهوپنجم، استدلال دادگاه در این رابطه تبیین و اعلام شد که موضوع خارج از تعدد ماده جرم بوده و استمرار جرایم سابق تلقی میشود، زیرا متوجه متهمین است و برای همین دادگاه بدون توقف نسبت به جرایم جدید درباره متهمین وارد تحقیقات و رسیدگی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی درباره روند دادگاه هم اظهار کرد: بخشی از پرونده درباره برخی از اتهامها برای تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع بسیار نزدیک و موعد شده است.
قاضی دادگاه رسیدگی به جنایتهای منافقین گفت: به وکلای متهمین ابلاغ شده است که دادگاه درباره برخی از اتهامها، بحث تفهیم اتهام و عندالزوم اخذ آخرین دفاع اقدام خواهد کرد و از آنها خواسته شده است، آماده باشند.
منبع: قوه قضاییه