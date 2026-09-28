حزب راست افراطی و متحدانش با کسب ۱۴ کرسی در انتخابات مجلس سنای فرانسه، برای نخستین‌بار حضور چشمگیری در این نهاد پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انتخابات مجلس سنای فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد، شاهد ورود بی‌سابقه راست افراطی به این نهاد بود؛ حزب «اجتماع ملی» و متحدانش موفق شدند ۱۴ کرسی به دست آورند که بزرگ‌ترین نتیجه این جریان در تاریخ سنا توصیف شده است.

ماریان لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی» و نامزد این حزب برای ریاست، این نتیجه را «پیروزی تاریخی» دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک پیروزی تاریخی و گامی مهم با تشکیل نخستین فراکسیون (راست) در مجلس سناست.»

نیمی از اعضای مجلس سنا هر سه سال یک‌بار از طریق هیئتی متشکل از مقامات محلی منتخب انتخاب می‌شوند و دوره عضویت هر سناتور نیز شش سال است. این حزب نخستین‌بار در سال ۲۰۱۴ و با نام «جبهه ملی» وارد مجلس سنا شد و دو کرسی به دست آورد. در انتخابات ۲۰۲۳ نیز موفق به کسب سه کرسی شد.

لوپن تلاش دارد از این دستاورد برای تقویت موقعیت خود پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده استفاده کند؛ انتخاباتی که پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون برگزار خواهد شد.

بر اساس نتایجی که خبرگزاری فرانسه شمارش کرده است، «اجتماع ملی» روز یکشنبه ۹ کرسی جدید به دست آورد و با احتساب سه سناتوری که در انتخابات ۲۰۲۳ انتخاب شده بودند، تعداد نمایندگان این حزب در سنا به ۱۲ نفر رسید.

همچنین دو نامزد از حزب «اتحاد راست برای جمهوری» به رهبری اریک سیوتی، متحد «اجتماع ملی»، پیروز شدند. جردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» اعلام کرد نمایندگان این حزب در مجلس سنا به همراه متحدان خود در «اتحاد راست» یک فراکسیون مشترک تشکیل خواهند داد.

نتایج اولیه نشان می‌دهد احزاب راست، میانه و سوسیالیست همچنان سه نیروی اصلی در مجلس سنا خواهند بود. در همین حال، حزب چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز برای نخستین‌بار موفق به کسب تنها یک کرسی شد.

گفتنی است حزب «اجتماع ملی» پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ که مکرون برگزار کرد، به بزرگ‌ترین فراکسیون در مجلس ملی فرانسه تبدیل شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: سنای فرانسه ، راست افراطی ، انتخابات فرانسه
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