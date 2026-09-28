رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، ترور هدفمند دانشمندان کشور را پروژه‌ای برای ضربه زدن به «سرمایه انسانی» و تضعیف قدرت بازدارندگی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به سوابق برنامه هسته‌ای کشور از سال ۱۳۸۰، تصریح کرد: «از همان ابتدای کار که بحث نطنز به نتیجه رسید، بر همگان روشن بود که این مسیر در راستای اهداف نیروگاه‌های هسته‌ای و صلح‌آمیز است. اما دشمنان با استفاده از فضاسازی‌های کاذب، از جمله سوءاستفاده از حافظه تاریخی جهان در خصوص جنایات آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی، تلاش کردند تا ذهن افکار عمومی جهان را نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مسموم کنند.»          

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به تداوم سیاست‌های خصمانه علیه ایران، افزود: «علت اصلی این ترورها صرفاً موضوع هسته‌ای نیست؛ چرا که اگر امروز این بحث را نیز کنار بگذاریم، دشمن بهانه‌جویی‌های دیگری را آغاز می‌کند. هدف اصلی، شکستن قدرت ایران است و در این میان، حذف فیزیکی سرمایه‌های انسانیِ باانگیزه، جوان و پرتلاش، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای آنان برای رسیدن به این مقصود بوده است.»

وی با یادآوری نام شهدای والامقام این عرصه، از جمله شهیدان شهریاری، احمدی‌روشن، رضایی‌نژاد، علی‌محمدی و فخری‌زاده، خاطرنشان کرد: «متأسفانه در جریان جنگ ۱۲ روزه، شاهد شهادت هشت تن از دانشمندان برجسته کشور بودیم. شهید مینوچهر (رئیس دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر احمدی ذوالفغاری (معاون دانشگاه و عضو دانشکده هسته‌ای)، شهید دکتر تهرانچی، شهید دکتر فقهی و شهید دکتر عباسی از جمله شخصیت‌های علمی بودند که در این دوران به شهادت رسیدند.»   

 رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد که علی‌رغم تمام این فشارها و تلاش‌ها برای ترور نخبگان، ایران در حوزه هسته‌ای به یک قدرت تبدیل شده و تحت تأثیر این فشارهای غیرقانونی قرار نگرفته است. هدف غایی دشمن، ممانعت از دستیابی ایران به قدرت بازدارندگی است که با وجود این اقدامات تروریستی، مسیر پیشرفت علمی کشور با صلابت ادامه خواهد یافت.

 

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برچسب ها: دانشمندان هسته ای ، دانشگاه شهید بهشتی
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