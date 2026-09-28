باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان صبح امروز برگزار شد‌.

در این نشست عبدی دبیر دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان گفت: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد هرچه علوم پایه بیشتر در صنایع به کار گرفته شود و دانشمندان این حوزه در فرایندهای صنعتی نقش داشته باشند، ظرفیت پیشرفت علمی و صنعتی آن کشورها افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به مهاجرت نخبگان علوم پایه از کشورهای کمترتوسعه‌یافته به کشورهای پیشرفته افزود: باید این مسئله را جدی بگیریم و از توان نخبگان این حوزه در داخل کشور بهره ببریم.

عبدی علوم پایه را خاستگاه اختراعات و بنیان‌گذاری‌های علمی دانست و گفت: حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی که در مرز دانش قرار دارند، بر دستاوردهای علوم پایه تکیه می‌کنند.

دبیر دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ادامه داد: فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، ریاضی و علوم کامپیوتر از جمله رشته‌های علوم پایه در دانشگاه‌های کشور هستند و جشنواره از ایده‌ها و طرح‌های برخاسته از این حوزه‌ها حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح‌های علوم پایه می‌توانند مبنای پیشرفت‌های آینده باشند، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در فناوری‌های آینده سهم داشته باشیم و از تحولات این حوزه عقب نمانیم، باید امروز از ایده‌های نو حمایت و برای آنها سرمایه‌گذاری کنیم.

عبدی همچنین با اشاره به محورهای جشنواره امسال گفت: هوش مصنوعی از موضوعات مورد توجه در این دوره خواهد بود.

وی افزود: در این دوره تلاش کرده‌ایم ضمن معرفی بیشتر جشنواره، از دیدگاه دانشمندان، مسئولان حوزه علوم پایه و پیشکسوتان این رشته‌ها برای برگزاری بهتر آن استفاده کنیم.

وی افزود: در همین راستا، از پیشکسوتان رشته‌ها و تخصص‌های مختلف علوم پایه دعوت شده است افراد جوان و مستعد را معرفی کنند تا زمینه گفت‌وگو و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های آنان فراهم شود.

عبدی با اشاره به فعالیت کمیته علمی جشنواره اظهار کرد: داوران شناخته‌شده و دانشگاهی در حوزه‌های مختلف، ارزیابی طرح‌ها و ایده‌ها را برعهده دارند و جلسات متعددی برای بررسی و پیشبرد امور جشنواره برگزار می‌کنند.

دبیر دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با بیان اینکه این جشنواره با حمایت بخش خصوصی برگزار می‌شود، گفت: ورود بخش خصوصی به حمایت از علوم پایه اهمیت دارد؛ زیرا می‌تواند به تداوم حمایت از ایده‌ها و پیگیری مسیر تبدیل آنها به فناوری کمک کند.

وی ادامه داد: بنیاد علم و فناوری جمیلی از حامیان مالی جشنواره است و برخی ایده‌هایی که در دوره‌های پیشین مورد حمایت قرار گرفته‌اند، همچنان با این بنیاد در ارتباط هستند و مسیر خود را برای رسیدن به فناوری دنبال می‌کنند.