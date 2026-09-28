مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: میزان آب دریاچه ارومیه امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ برابر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ، با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است، افزود: این میزان در سال گذشته کمتر از ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.

وی  از افزایش یک هزار و ۴۶۵ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه خبر داد و اظهار کرد: مساحت پهنه آبی نگین فیروزه‌ای ایران به یک هزار و ۹۴۶ کلومتر مربع رسیده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، ‌تراز دریاچه ارومیه نیز به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی‌متر رسیده که بیش از یک متر نسبت به پارسال افزایش داشته است.

منبع :ایرنا

برچسب ها: احیا دریاچه ارومیه ، اب منطقه ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
حیف اینهمه آب گوارا و شیرین که تبدیل شد به آب نمک مضر
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
هر ماه دارید خبر می زنید که سطح اش رفته بالا. داداش یه وقت سرریز نکنه خخخ
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
نباید اجازه داد آب شیرین وارد دریاچه بشه و به آب نمک مضر تبدیل بشه
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
هدر دادن آب شیرین و گوارا
۲
۱
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