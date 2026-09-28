تیم مقاوم قهرمان مسابقات مدارس فوتبال زیر ۱۰ سال شهرستان بابلسر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات فوتبال زیر ۱۰ سال بابلسر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع و با حضور ۹ تیم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی مرحوم مجدآرا برگزار شد که در پایان تیم مقاوم با هدایت سیداسماعیل ساداتی به عنوان نخست دست یافت.

در مرحله مقدماتی تیم‌های شرکت کننده در ۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت کردند که تیم‌های دامیار، مقاوم، پازوارجوان و شاهین خزر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در دیدار فینال مسابقات مدارس فوتبال زیر ۱۰ سال شهرستان بابلسر، تیم مقاوم با یک گل تیم پازوارجوان را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

در دیدار رده بندی هم تیم دامیار با غلبه بر تیم شاهین خزر سوم شد.

آیهان خدادادی، سام صبحی، امیر راشدیان، ماهان دیندار، ⁠ایلیا صبحی، علیرضا قربان وند، سامراد جهانگیری و علیرضا صبحی بازیکنان تیم مقاوم را تشکیل می‌دادند.

سید اسماعیل ساداتی (سرمربی و مدیر تیم)، سعید حسینی و آرش خدادادی (مربیان) و وحید حاجی زاده (سرپرست)، اعضای کادرفنی تیم مقاوم بودند.

از سوی هیات فوتبال شهرستان بابلسر به تیم‌های اول تا سوم رقابت ها، مدال و جام اهدا شد.