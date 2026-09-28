باشگاه خبرنگاران جوان - طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: رزمایش مذکور با هدف افزایش آمادگی نیروهای تخصصی، تقویت هماهنگی بیناستانی و ارتقای توان پاسخگویی در شرایط اضطراری برگزار میشود.
وی افزود: رزمایش صنعت آب و برق تیمهایی از استانهای گیلان، اردبیل، آذربایجانشرقی، کردستان، زنجان و آذربایجانغربی مشارکت میکنند و سناریوهای عملیاتی متناسب با حوزه تخصصی صنعت آب و برق و مأموریتهای محوله را تمرین خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد: این رزمایش با محوریت برنامه ملی بازسازی و بازتوانی برگزار میشود و تقویت تعامل میان شرکتهای صنعت آب و برق منطقه شمالغرب، افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و حفظ تداوم خدماترسانی در شرایط اضطراری را دنبال میکند.
به گفته کیامهر در جریان این رویداد، توان و ظرفیت عملیاتی تیمهای شرکتکننده ارزیابی میشود و هماهنگی میان مجموعههای حاضر برای مدیریت بحران و استمرار خدمات آب و برق مورد تمرین قرار میگیرد.