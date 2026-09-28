رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمال‌غرب کشور با حضور ۲۴ تیم عملیاتی از شش استان روزهای ۷ و ۸ مهر به میزبانی آذربایجان‌غربی در ارومیه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: رزمایش مذکور با هدف افزایش آمادگی نیروهای تخصصی، تقویت هماهنگی بین‌استانی و ارتقای توان پاسخگویی در شرایط اضطراری برگزار می‌شود.

وی افزود: رزمایش صنعت آب و برق تیم‌هایی از استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، کردستان، زنجان و آذربایجان‌غربی مشارکت می‌کنند و سناریوهای عملیاتی متناسب با حوزه تخصصی صنعت آب و برق و مأموریت‌های محوله را تمرین خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد: این رزمایش با محوریت برنامه ملی بازسازی و بازتوانی برگزار می‌شود و تقویت تعامل میان شرکت‌های صنعت آب و برق منطقه شمال‌غرب، افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و حفظ تداوم خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری را دنبال می‌کند.

به گفته کیامهر در جریان این رویداد، توان و ظرفیت عملیاتی تیم‌های شرکت‌کننده ارزیابی می‌شود و هماهنگی میان مجموعه‌های حاضر برای مدیریت بحران و استمرار خدمات آب و برق مورد تمرین قرار می‌گیرد.

برچسب ها: صنعت آب وبرق ، همایش
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