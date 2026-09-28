قیمت طلا امروز با افت ۱.۵ درصدی به ۴۲۲۳.۹۵ دلار رسید؛ رشد نفت و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا بر بازار این فلز گرانبها فشار آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه بیش از یک درصد کاهش یافت و بهای هر اونس طلا در معاملات نقدی با افت ۱.۵ درصدی به ۴۲۲۳.۹۵ دلار رسید. همچنین قرارداد‌های آتی طلای آمریکا با کاهش ۱.۵ درصدی، ۴۲۵۷.۹۰ دلار به ازای هر اونس معامله شدند.

این کاهش پس از افزایش قیمت نفت رخ داد؛ افزایشی که نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید و انتظارات برای احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا را تقویت کرده است.

در همین زمینه، تحلیلگران اعلام کردند افزایش بازده اوراق قرضه در کنار رشد قیمت نفت، مانعی برای افزایش قیمت طلا محسوب می‌شود؛ زیرا نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد.

در بازار سایر فلزات گران‌بهای دیگر قیمت نقدی نقره ۲.۶ درصد کاهش یافت و به ۶۲.۶۴ دلار در هر اونس رسید. پلاتین نیز با افت ۲.۱ درصدی، ۱۷۴۱.۴۵ دلار معامله شد و پالادیوم با کاهش ۲.۱ درصدی به ۱۲۳۹.۹۵ دلار رسید.

چشم‌انداز نرخ بهره در گرو داده‌های اشتغال و تورم آمریکا

معامله‌گران با احتمال ۶۶ درصد انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا پیش‌تر نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسانده بود.

سرمایه‌گذاران همچنین در این هفته منتظر انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی درباره بازار کار و تورم آمریکا هستند که از جمله آنها می‌توان به آمار فرصت‌های شغلی، گزارش اشتغال شرکت «ای‌دی‌پی»، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی اشاره کرد.

منبع: المیادین