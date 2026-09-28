تیم ملی واترپلوی ایران در سومین دیدار خود با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ از سد کره جنوبی گذشت.

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باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلو ایران در اولین بازی خود مقابل سنگاپور به برتری رسید و در دومین دیدار نتیجه را به چین واگذار کرده بود.
تا اینجای بازیهای مرحله نخست تیمهای چین و ایران در بالای جدول قرار دارند. ولی با توجه به باخت ایران مقابل چین باید بازی دو تیم چین و سنگاپور نیز برگزار شود تا تیمهای اول و دوم مشخص شوند.
تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدانخواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیلپور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.
کادر فنی و سرپرستی تیم ایران نیز شامل سیروس طاهریان (سرپرست)، مهدی پنامتاش (سرمربی)، امیرهوشنگ همراهی و علیرضا شادپی (مربیان) است.