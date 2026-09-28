شمار جان‌باختگان حادثه واژگونی کشتی مسافربری «ویرگو ترانسپورت ۸» در اندونزی به ۶۶ نفر رسید و عملیات جست‌وجوی ۶۹ مفقودی وارد شانزدهمین روز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شمار جان‌باختگان واژگونی کشتی مسافربری «ویرگو ترانسپورت ۸» در اندونزی تا روز دوشنبه به ۶۶ نفر افزایش یافت. نیرو‌های امدادی و غواصان در شانزدهمین روز عملیات همچنان در تلاش برای یافتن ۶۹ سرنشین مفقود این کشتی هستند.

این کشتی که حامل ۲۴۳ نفر شامل ۳۰ خدمه و شمار نامعلومی خودرو بود، بامداد ۱۳ سپتامبر در شرایط نامساعد جوی هنگام حرکت از سورابایا در جاوه شرقی به سمت بانجارماسین در کالیمانتان جنوبی واژگون شد.

مقامات امداد و نجات اندونزی اعلام کردند غواصان در حال جست‌و‌جو در میان بقایای ناپایدار کشتی هستند و تلاش می‌کنند افراد مفقودشده را در کابین‌ها پیدا کنند. عمق عملیات غواصی نیز به حداکثر ۲۷ متر محدود شده است.

ده‌ها غواص در داخل کشتی ۴۲۷۷ تنی برای یافتن مفقودان فعالیت می‌کنند، اما سازه‌های آسیب‌دیده، کج شدن کشتی به طرفین و وجود قطعات بسیار تیز، عملیات را با خطر زیادی مواجه کرده است. همچنین تجمع گاز و نشت سوخت، خطرات بیشتری برای سلامت غواصان ایجاد کرده است.

به گفته مقامات، این شرایط باعث شده غواصان نتوانند به برخی قسمت‌های داخلی کشتی دسترسی پیدا کنند. مسئولان معتقدند شرکت بهره‌بردار باید ابتدا کشتی را به وضعیت عادی بازگرداند و آن را به سطح آب منتقل کند تا عملیات جست‌و‌جو با سرعت بیشتری ادامه یابد.

اندونزی برای اتصال بیش از ۱۷ هزار جزیره خود به شدت به حمل‌ونقل دریایی وابسته است و کشتی‌ها و قایق‌های مسافربری به دلیل هزینه کمتر و دسترسی آسان‌تر نسبت به سفر هوایی، نقش مهمی در جابه‌جایی مردم دارند؛ با این حال، این کشور در سال‌های گذشته شاهد حوادث متعدد دریایی بوده است.

بر اساس آخرین آمار سازمان جست‌و‌جو و نجات اندونزی، تاکنون ۱۰۸ نفر از سرنشینان این کشتی نجات یافته‌اند، ۶۶ نفر جان باخته‌اند و ۶۹ نفر همچنان مفقود هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: اندونزی ، غرق کشتی
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