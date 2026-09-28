همزمان با هفته دفاع مقدس، به همت بسیج رسانه شهرستان اهر نمایشگاه پوستر فرمایشات مقام معظم رهبری برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-همزمان با هفته دفاع مقدس، به همت بسیج رسانه شهرستان اهر نمایشگاه پوستر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و آسیبهای فضای مجازی در فرهنگسرای شهرداری برپا شد.
در این نمایشگاه، ۵۰ پوستر با محوریت بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت فضای مجازی، فرصتها و آسیبهای آن، در معرض دید عموم قرار گرفته است.
این نمایشگاه با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت فضای مجازی و توجه بیشتر به فرصتها و تهدیدهای این عرصه، به مدت یک هفته در اهر دایر بوده و علاقهمندان میتوانند از آن بازدید کنند.