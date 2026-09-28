همزمان با هفته دفاع مقدس، به همت بسیج رسانه شهرستان اهر نمایشگاه پوستر فرمایشات مقام معظم رهبری برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-همزمان با هفته دفاع مقدس، به همت بسیج رسانه شهرستان اهر نمایشگاه پوستر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و آسیب‌های فضای مجازی در فرهنگسرای شهرداری برپا شد.
 
در این نمایشگاه، ۵۰ پوستر با محوریت بیانات و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت فضای مجازی، فرصت‌ها و آسیب‌های آن، در معرض دید عموم قرار گرفته است.
 
این نمایشگاه با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت فضای مجازی و توجه بیشتر به فرصت‌ها و تهدید‌های این عرصه، به مدت یک هفته در اهر دایر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن بازدید کنند.

برچسب ها: رهبرانقلاب اسلامی ، هنر ، نمایشگاه
خبرهای مرتبط
برگزاری نمایشگاه دو روزه هنر و صنایع در کابل
افتتاح دومین نمایشگاه گروهی گرافیک در آبادان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان و بزرگداشت اقای شهید ایران قائد جهان اسلام در دانشگاه بناب
آخرین اخبار
برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان و بزرگداشت اقای شهید ایران قائد جهان اسلام در دانشگاه بناب
بهره‌مندی ۸۲۰ نفر از کلاس‌های اوقات فراغت طرح صبا در منطقه آزاد ارس
عدالت قضات در گرو دانش و انصاف آنان است
برپایی نمایشگاه پوستر فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی در اهر
تخصیص ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آزادراه مراغه ـ هشترود