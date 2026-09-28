بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - مارک کلی، سناتور دموکرات ایالت آریزونا گفت: جنگ و تعرفههایی که ترامپ ایجاد کرده و جمهوریخواهان در کنگره آمریکا آن را امکانپذیر کردهاند، واقعاً دارند مردم آمریکا را میکشند. مردم دیگر از عهده هزینههای زندگیشان برنمیآیند. وقتی برای سیر کردن فرزندتان با مشکل مواجه هستید، دیگر واقعاً هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد.
او تاکید کرد: ترامپ ما را وارد جنگی کرد که هزینهها را افزایش داده و جان نیروهای نظامی ما را گرفته است و اکنون بیش از ۸۰۰ نفر نیز مجروح شدهاند. این ماجرا یک فاجعه بوده و مردم آمریکا هیچ دستاوردی از آن نداشتهاند.