باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان صبح امروز برگزار شد‌.

در این نشست شادی جمیلی، رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در این نشست با بیان اینکه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، اظهار کرد: این رویداد در حوزه‌های علمی فعالیت می‌کند و هر سال متقاضیان در بخش‌های ایده‌پردازی، کسب‌وکارهای جوان و استاد جوان آثار یا سوابق خود را از طریق درگاه جشنواره ارسال می‌کنند.

وی افزود: آثار پس از دریافت، از سوی دانشگاه‌های کشور بررسی و ارزیابی می‌شوند و برگزیدگان در آیین اختتامیه جشنواره که هم‌زمان با هفته پژوهش وزارت علوم در آذرماه برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره درباره شرایط سنی شرکت‌کنندگان در بخش‌های اصلی گفت: مسئول ایده یا سرپرست تیم باید ۱۸ تا ۴۴ سال داشته باشد و اعضای تیم نیز باید دست‌کم ۱۸ ساله باشند. حضور اعضای بالای ۴۴ سال در تیم مانعی ندارد، مشروط بر اینکه مسئول ایده در بازه سنی تعیین‌شده باشد.

جمیلی با اشاره به رویکرد ویژه هر دوره جشنواره ادامه داد: در سال‌های گذشته موضوع‌هایی از جمله کرونا، هوش مصنوعی، محیط زیست و هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفته است. امسال نیز با توجه به توجه روزافزون به نسل زد، «نوآوران نسل آینده» به‌عنوان رویکرد ویژه انتخاب شد.

وی توضیح داد: متقاضیان این بخش در بازه سنی ۱۴ تا ۲۳ سال می‌توانند به‌صورت فردی، پایان‌نامه یا ایده خود را ارائه کنند؛ ایده‌ها می‌توانند در مراحل اولیه شکل‌گیری باشند. در پایان نیز ۱۰ نفر به‌عنوان برگزیده نهایی انتخاب و از آنان حمایت می‌شود.

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره درباره جوایز این دوره گفت: در بخش کسب‌وکارهای نوپا، کسب‌وکارهایی که سابقه فعالیت آنها کمتر از سه‌ونیم سال باشد، امکان شرکت دارند. به تیم‌های اول تا چهارم این بخش به‌ترتیب یک میلیارد، ۷۰۰ میلیون، ۶۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد.

جمیلی افزود: در بخش ایده‌پردازان، حدود ۱۰ ایده برگزیده معرفی می‌شوند و هر یک ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار حمایتی دریافت می‌کنند. همچنین در بخش استاد جوان، دو استاد انتخاب خواهند شد که هرکدام ۵۰۰ میلیون تومان جایزه می‌گیرند. در رویکرد ویژه نوآوران نسل آینده نیز ۱۰ جایزه ۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق روال سال‌های گذشته، حضور اعضای بین‌المللی در تیم‌ها موجب افزایش اعتبار حمایتی می‌شود؛ به‌ازای هر عضو بین‌المللی، ۲۰ درصد به حمایت اختصاص‌یافته به تیم افزوده خواهد شد.

در ادامه این نشست غلامی دبیر کمیته مدیریت برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با اشاره به توجه جشنواره به نسل نوجوان گفت: حمایت از نوجوانان در این حوزه برای آینده کشور اهمیت دارد و در کمیته مدیریت جشنواره، راهکارهای اثرگذاری بیشتر آن بر آموزش علوم پایه در حال بررسی است؛ از جمله اینکه چگونه می‌توان انگیزه و علاقه دانش‌آموزان به علوم پایه را در سال‌های آینده افزایش داد.

غلامی با اشاره به برگزاری رویدادهایی با عنوان «شب علم» در یکی دو سال گذشته اظهار کرد: این برنامه‌ها در مکان‌هایی مانند پارک ملت، برج میلاد، برخی فضاهای عمومی و دانشگاه‌ها، با مشارکت تعدادی از برگزیدگان، انجمن‌های علمی و کانون‌های دانشجویی برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این رویدادها را معرفی اهمیت علوم پایه به مردم از طریق آزمایش‌های ساده عنوان کرد و افزود: برای نمونه، در یکی از برنامه‌ها تلسکوپی در یک فضای عمومی قرار داده شد تا مردم و به‌ویژه کودکان و نوجوانان بتوانند ماه را رصد کنند. چنین تجربه‌هایی کمک می‌کند مخاطبان ببینند فیزیک در عمل چه کاربردی دارد.

دبیر کمیته مدیریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ادامه داد: این جشنواره می‌کوشد در ترویج فرهنگ حمایت از علوم پایه اثرگذار باشد و زمینه شکل‌گیری حرکتی فراگیر را فراهم کند تا شرکت‌ها و علاقه‌مندان نیز از جوانان کشور، در علوم پایه و دیگر رشته‌ها، حمایت کنند.

تقویت علوم پایه زیربنای فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است

در ادامه این نشست صمد نژادابراهیمی، دبیر علمی دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، با تأکید بر نقش حیاتی علوم پایه در پیشرفت تکنولوژی، خواستار جریان‌سازی گسترده‌تر در این حوزه شد.

وی اظهار کرد که علوم پایه اگر پویا باشد، می‌تواند حوزه‌های فنی، مهندسی و نوآوری را تغذیه کند.

نژادابراهیمی با اشاره به چالش کاهش اقبال به رشته‌های علوم پایه در کشور، افزود: «ما با مسئله کاهش تقاضا برای تحصیل و فعالیت در این حوزه مواجه هستیم که آثار آن در تولیدات علمی نیز مشهود است. با بررسی آمارهای کوتاه‌مدت، با افت قابل توجهی در تولید اسناد علمی روبرو هستیم.» وی با الگوبرداری از کشورهای پیشرو همچون چین افزود: «چین با سرمایه‌گذاری سنگین در ریاضیات و علوم پایه، به پیشرو بودن در فناوری‌های نوین رسید؛ چرا که می‌داند ریشه‌های عمیقی مانند هوش مصنوعی در همین علوم نهفته است.»

وی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای حمایتی، تأکید کرد که علاوه بر برگزاری جشنواره‌ها، ایجاد بورسیه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی می‌تواند انگیزه فعالیت در این رشته‌ها را افزایش دهد. وی خاطرنشان کرد: «جریان‌سازی از سوی مجموعه‌هایی مانند بنیاد علم و فناوری اهمیت زیادی دارد و جشنواره‌ها می‌توانند یکی از نمودهای بیرونی این حرکت باشند.»

دبیر علمی جشنواره در ادامه به جایگاه این رویداد پرداخت و آن را در زمره جشنواره‌های معتبر معاونت پژوهشی وزارت علوم دانست.

وی اظهار کرد: این جشنواره از اعتبار لازم برخوردار است و برگزیدگان آن می‌توانند از مزایای آن در مسیر ارتقای شغلی خود بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به استانداردهای اجرایی، گفت: ما شاهد یکی از منظم‌ترین و استانداردترین دبیرخانه‌ها در این جشنواره هستیم که بر اساس آیین‌نامه‌ای مشخص فعالیت می‌کند.

وی درباره فرآیند داوری و ترکیب کمیته علمی با گفتن اینکه تلاش می‌شود حقی از شرکت‌کنندگان ضایع نشود، افزود: برای مدیریت بخش علمی، از اساتید شاخص در حوزه‌های شیمی، فیزیک، ریاضی، زمین‌شناسی و زیست‌شناسی دعوت شده است. فرآیند داوری نیز با دقت بسیار بالا و توسط کارگروه‌های تخصصی انجام می‌شود؛ به‌طوری که هر ایده حداقل توسط دو تا سه داور به‌صورت مستقل بررسی می‌گردد.» وی همچنین خاطرنشان کرد که در موارد نوآورانه، از متخصصان حوزه صنعت نیز برای داوری استفاده خواهد شد.

نژادابراهیمی در پایان با اطلاع‌رسانی درباره مهلت ارسال آثار، اعلام کرد: فراخوان جشنواره منتشر شده و تا ۳۰ مهر فرصت ارسال طرح‌ها و ایده‌ها وجود دارد.