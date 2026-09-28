باشگاه خبرنگاران جوان - شوکتوف که در رقابتهای هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا مدال برنز کسب کرده، سومین ورزشکار این دوره از بازیهاست که آزمایش دوپینگ او مثبت شده اما او نخستین ورزشکاری است که موفق به کسب مدال شده است.
آژانس بینالمللی آزمایش اعلام کرد شوکتوف پس از مثبتشدن آزمایش او برای ماده ممنوعه ملدونیوم (Meldonium) بهطور موقت تعلیق شده است.
این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که دایانچ کلتلییف از ترکمنستان، شرکتکننده رشته کاراته، نیز برای همین ماده یعنی ملدونیوم نتیجه مثبت داشت.
ملدونیوم دارویی تجویزی برای بیماریهای قلبی است که میتواند موجب افزایش استقامت و تسریع ریکاوری عضلات شود.
شوکتوف حق دارد نسبت به تعلیق موقت خود اعتراض کند و همچنین درخواست آزمایش نمونه B را داشته باشد.
اطلاعیه رسمی ITA جزئیات بیشتری میدهد: نمونه شوکتوف در ژاپن و خارج از مسابقه گرفته شده است. ملدونیوم در گروه S4 فهرست ممنوعه WADA قرار دارد و استفاده از آن هم در زمان مسابقه و هم خارج از مسابقه ممنوع است. تا تعیین تکلیف پرونده، شوکتوف حق مسابقه، تمرین، مربیگری یا شرکت در فعالیتهای بازیهای آسیایی را ندارد. ITA هنوز سلب مدال برنز او را اعلام نکرده است