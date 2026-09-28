وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه ۶ مهرماه در بیانیه‌ای با محکومیت شدید حملات نظامی به یمن، این حملات را نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه ۶ مهرماه در بیانیه‌ای با محکومیت شدید حملات نظامی به یمن، این حملات را نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور دانست.

متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت شدید حمله به زیرساخت‌ها و اهداف غیرنظامی در یمن به شرح ذیل است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات نظامی به نقاط مختلف یمن که موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم مسلمان و بی‌دفاع یمن و خسارات شدید به زیرساخت‌های این کشور شده است را به شدت محکوم می‌کند.

در همین ارتباط حملات هوایی ظهر روز یکشنبه به بازار تعز که موجب شهادت بیش از ۵۰ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر شد و نیز حملات هوایی به شهر خب و الشعف کاملا محکوم است.

تداوم نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن و عملیات‌های تجاوزکارانه به شهر‌ها و روستا‌های این کشور که چندی قبل نیز شاهد حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا بودند، در کنار تداوم محاصره اقتصادی این کشور، خلاف اصول بنیادین منشور ملل متحد به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، و مغایر با مبانی و آموزه‌های اسلامی است.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری موضع اصولی خود درباره وضعیت یمن، بر آمادگی خود برای هرگونه مساعی جمیله جهت حل مسائل بر اساس نقشه راه تفاهم شده، تاکید می‌کند.»

برچسب ها: ایران‌ ، یمن ، تحولات منطقه
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