باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ مهدی خانی در نشست خبری با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب مبنی براینکه مساجد محل هرکدام باید یک پایگاه قرآنی داشته باشند گفت: در این مدل فعالیت فرهنگ قرآنی نیز در سطح محلات شکل گرفته و به دیگر سطوح کشور میرسد.
وی افزود: از سال قبل روند کار مسابقات قرآنی مدهامتان از انفرادی به تیمی تغییر کرده است.
وی افزود: خاستگاه اصلی مسابقات کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است و رقابت پویایی در سطح محلات و مساجد با محوریت قرآن شکل میگیرد.
مهدی خانی با بیان اینکه شناسایی نخبههای قرآنی از اصلیترین برنامه مسابقات مدهامتان است، تصریح کرد: این مسابقه سکوی پرتابی است برای اعضای کانونهای مساجد و استعدادیابی افراد درنقاط کم برخوردار و رشتههای مختلف اذان ومکبری، خوشنویسی، ترجمه خوانی، هنرهای قرآنی، قصه گویی و صحت قرائت نماز، از موارد برگزاری مسابقه است.
وی گفت: این مسابقات میتواند تحول ویژه در سطح قرآنی استان ایجادکند، مسابقات جریان سازی قرآنی در شبکه بزرگ کانونهای فرهنگی مساجد ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: سال قبل ۴۷ تیم در مسابقه شرکت کردند و تا دیروز امسال ۹۲ تیم شرکت کردهاند ما رتبه سوم کشوری از حیث تعداد تیمهای شرکت کننده داریم.
وی بیان کرد: ۳۵ تیم برادران ۵۷ تیم خواهران در دو بخش زیر ۱۸ و بالای ۱۸ سال شرکت کننده مسابقات داریم.
وی گفت: مسابقات شهرستانی فردا، مسابقه استانی پایان مهرماه و سطح کشوری آبان ماه درهمدان برگزار میشود.
وی افزود: کرمان در درصد شرکت اعضا در دو دوره شانزدهم و هفدهم رتبه اول کشور را دارد که مسابقات کاملا مردمی برگزار میشود.
مهدی خانی بیان کرد: تا سه روز آینده امکان ثبت نام وجود دارد.
وی افزود: کانون المهدی نرماشیر دربحث شبکه سازی کانونها بیشترین نفرات شرکت کننده را دارد.
وی تاکید کرد: ۸۸ هزار عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان در سامانه داریم.
وی گفت: ۴۶ درصد کانونها روستایی و بقیه شهری است، ۳۳۷ کانون روستایی و ۳۸۳ کانون شهری داریم و ۱۸۰ کانون درشهرکرمان داریم.
وی بیان کرد: کانونهای تخصصی خواهران را ایجادکردیم وسعی شده در هرشهرستانی بحث خانواده وجمعیت وحجاب را از طریق کانون دنبال کنیم.