شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در ارائه تسهیلات وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسئله پرداخت وام ازدواج به یکی از چالش‌های جدی جوانان تبدیل شده است. شروع زندگی مشترک با تصمیم‌های مهم و هزینه‌های متعددی همراه است؛ به همین دلیل، آگاهی از مبلغ، شرایط مدارک و مراحل ثبت‌نام وام ازدواج می‌تواند مسیر دریافت این تسهیلات را کوتاه‌تر کند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که ارائه این تسهیلات به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من ۱۸ فروردین امسال ازدواجم ثبت شده برای وام ازدواج در بانک رفاه کارگران ثبت نام کردم افرادی که ۲ ماه بعد از من ازدواجشان ثبت شده الان از بانک ملت وامشان را دریافت کردند، اما هنوز هیچ خبری از بانک رفاه کارگران نیست.

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برچسب ها: وام ازدواج ، ارائه تسهیلات ، سوژه خبری
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