باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز فصل پاییز، چراغ تولید در گلخانههای شهرستان کهنوج روشن شده و حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی گلخانهای این شهرستان با مشارکت ۲ هزار و ۴۰۰ بهرهبردار، میزبان کشت محصولات مختلف کشاورزی شده است.
همزمان با آغاز فصل پاییز، چراغ تولید در گلخانههای شهرستان کهنوج روشن شده و حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی گلخانهای این شهرستان با مشارکت ۲ هزار و ۴۰۰ بهرهبردار، میزبان کشت محصولات مختلف کشاورزی شده است.
محسن ایزدی فرماندار کهنوج با حضور در میان کشاورزان و گلخانهداران شهرستان، از آغاز کشت محصولات گلخانهای در این منطقه خبر داد و گفت: از ابتدای فصل پاییز، عملیات کشت در گلخانههای کهنوج آغاز شده و قریب به ۸۰۰ هکتار سطح زیرکشت، توسط ۲ هزار و ۴۰۰ بهرهبردار فعال شده است.
وی افزود: بادمجان، انواع فلفل و انواع خیار سبز از مهمترین محصولاتی هستند که در این فصل به صورت گسترده در گلخانههای شهرستان کهنوج کشت میشوند و بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی این منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
فرماندار کهنوج با اشاره به نقش کشاورزان در تأمین نیاز بازار، حضور در کنار تولیدکنندگان را فرصتی برای قدردانی از تلاشهای آنان دانست و بیان کرد: حضور ما در میان کشاورزان، برای خداقوت گفتن به این عزیزان و قدردانی از زحمات شبانهروزی آنهاست؛ تلاش کشاورزان باعث میشود چرخه تولید استمرار داشته باشد و سفره مردم در سراسر کشور خالی نماند.
ایزدی خاطرنشان کرد: توسعه کشتهای گلخانهای علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، زمینه تولید محصولات کشاورزی در شرایط اقلیمی جنوب کرمان را فراهم کرده و نقش مهمی در تأمین محصولات مورد نیاز بازار دارد.