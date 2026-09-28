دو قلاده شغال که در یک حلقه چاه متروکه در منطقه حمیران شهرستان پارسیان گرفتار شده بودند، با تلاش تیم امداد و نجات حیات‌وحش نجات یافته و به زیستگاه طبیعی خود بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود حاجی‌زاده رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارسیان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از سوی یکی از طبیعت‌دوستان مبنی بر گرفتار شدن دو قلاده شغال در یک چاه متروکه در منطقه حمیران پارسیان، موضوع بلافاصله به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع داده شد.

وی افزود: با توجه به ضرورت اقدام فوری برای نجات حیوانات، تیم امداد و نجات حیات‌وحش از اداره مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، با تجهیزات تخصصی راهی محل حادثه شد.

حاجی‌زاده ادامه داد: پس از حضور تیم امدادی در محل و با همکاری نیرو‌های محلی و طبیعت‌دوستان، عملیات نجات با رعایت اصول ایمنی انجام شد. در این عملیات، دو قلاده شغال با استفاده از تجهیزات بیهوشی به‌صورت ایمن بیهوش و سپس از داخل چاه خارج شدند.

وی بیان کرد: پس از انتقال شغال‌ها و انجام مراقبت‌های لازم، وضعیت جسمانی آنها بررسی شد و هر دو قلاده در شرایط مناسب در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

این عملیات بار دیگر اهمیت اطلاع‌رسانی سریع شهروندان و طبیعت‌دوستان در مواجهه با حوادث مربوط به حیات‌وحش را نشان داد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تلف شدن گونه‌های جانوری و حفاظت از تنوع زیستی منطقه داشته باشد.

 

برچسب ها: شغال ، محیط زیست
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