باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد خاکی در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات ورزشی شهرستان مریوان اظهار کرد: برخی طرحهای ورزشی این شهرستان از جمله خانه تکواندو، سکوی تماشاگران، محوطه ورزشی پیست و مجموعه ورزشی زاگرس که به دلیل فرسودگی و وقفه در اجرا نیمهتمام ماندهاند، با تخصیص اعتبارات استانی و ملی در حال فعال شدن هستند.
وی با اشاره به اختصاص اعتبار برای ترمیم چمن طبیعی و تکمیل کفپوش سالن ورزشی زاگرس مریوان افزود: با اتمام این طرحها، سالن ورزشی زاگرس در اختیار ورزشکاران قرار خواهد گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ساماندهی و نگهداری اماکن ورزشی را از دغدغههای مهم این حوزه دانست و بر ضرورت مشارکت هیاتهای ورزشی در حفظ و نگهداری زیرساختها تأکید کرد.
خاکی همچنین از پیگیری تکمیل پیست دوومیدانی مریوان و احداث پیست دیگری در حاشیه دریاچه زریبار خبر داد و گفت: اجرای این طرحها با هدف توسعه ورزش همگانی و در راستای پیشنهادهای مطرحشده در سفر اخیر وزیر ورزش و جوانان به کردستان دنبال میشود.
در این نشست، وضعیت چمن طبیعی، پیست دوومیدانی، سالن حجاب، ساماندهی محوطه استادیوم اصلی و بهسازی کفپوش سالنهای تخصصی والیبال و فوتسال مریوان نیز بررسی شد.