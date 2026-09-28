میرمصطفی جوادی با ثبت مجموع ۳۵۸ کیلوگرم، در جایگاه پنجم دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های وزنه برداری بازی‌های آسیایی در دسته ۸۵ کیلوگرم امروز برگزار شد و میر مصطفی جوادی نماینده ایران در این دسته وزنی بود.

پنجمی میرمصطفی جوادی در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی

رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی در دسته ۸۵ کیلوگرم امروز برگزار شد و میرمصطفی جوادی نماینده ایران در این دسته وزنی بود.

او که با راکوئی آزوما از ژاپن، مِنگ‌اِن هسیه از چین‌تایپه، الکسی چورکین از قزاقستان، خسن‌بوی باردیف از ازبکستان، کوانگ ریول رو از کره شمالی، شون‌نان چن از چین و سونگ‌مین کیم از کره جنوبی رقابت می‌کرد، در نهایت در رده پنجم این بازی‌ها قرار گرفت.

یک‌ضرب

حرکت اول: ۱۵۸ کیلوگرم

حرکت دوم: ۱۶۳ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۶۴ کیلوگرم

رده: چهارم

دوضرب

حرکت اول: ۲۰۰ کیلوگرم

حرکت دوم: ۲۰۹ کیلوگرم

حرکت سوم: ۲۱۷ کیلوگرم

رده: پنجم

مجموع: ۳۵۸ کیلوگرم

رده: پنجم

برچسب ها: وزنه برداری ، ناگویا
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