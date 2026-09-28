باشگاه خبرنگاران جوان - در این آیین از هزار کیف و بسته نوشتافزار تهیهشده در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» رونمایی شد. این بستهها با مشارکت خیرین و داوطلبان جمعیت هلالاحمر و با هدف حمایت از دانشآموزان مستعد و آیندهساز منطقه تهیه شده است.
سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان، در این مراسم با اشاره به اهمیت حمایت از دانشآموزان و تقویت زمینههای آموزشی اظهار کرد: طرح ملی «ارمغان مهر» با استفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان جمعیت هلالاحمر اجرا میشود و همراهی خیرین در تأمین اقلام آموزشی، زمینه ارائه حمایتهای بیشتر به دانشآموزان را فراهم میکند.
وی افزود: حمایت از دانشآموزان و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنان، از زمینههای فعالیتهای داوطلبانه و بشردوستانه جمعیت هلالاحمر است و استمرار این اقدامات با مشارکت خیرین و داوطلبان دنبال خواهد شد.
سلمانیان، داوطلب فعال و عضو مجمع خیرین استان نیز در این آیین با اشاره به هدف اجرای این طرح گفت: تهیه و اهدای این بستههای نوشتافزار با هدف حمایت از دانشآموزان مستعد و آیندهساز استان و منطقه انجام شده است تا بخشی از نیازهای آموزشی آنان تأمین و زمینه ادامه مسیر تحصیلی با شرایط مناسبتر فراهم شود.
وی افزود: مشارکت خیرین و داوطلبان در حوزه آموزش، اقدامی ماندگار برای حمایت از نسل آینده است و امیدواریم با تداوم این همراهیها، زمینه اجرای برنامههای مشابه برای دانشآموزان در دیگر نقاط استان نیز فراهم شود.
در ادامه این مراسم، ضمن افتتاح طرح ملی «ارمغان مهر» در شهرستان نیمروز، از هزار کیف و بسته نوشتافزار رونمایی شد و بر استمرار مشارکت خیرین و داوطلبان در حمایت از دانشآموزان تأکید شد.
گفتنی است ارزش هر یک از هزار بسته نوشتافزار ۴۵ میلیون ریال و ارزش مجموع این بستهها ۴۵ میلیارد ریال است.
منبع جمعیت هلال احمر استان