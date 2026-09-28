سفیر آمریکا در اراضی اشغالی ادعا کرد واشنگتن به‌زودی سنگ‌بنای سفارت دائمی خود در قدس را خواهد گذاشت و تا ابد در آن خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی اعلام کرد واشنگتن به‌زودی سنگ‌بنای مجتمع دائمی سفارت خود در قدس اشغالی را خواهد گذاشت.

هاکبی در مراسم استقبالی که موشه لیون، شهردار قدس اشغالی به مناسبت عید عرش برای دیپلمات‌های خارجی برگزار کرده بود، گفت: «به‌زودی در زمین‌های خود سنگ‌بنای سفارت آمریکا را خواهیم گذاشت تا ساخت سفارتی را آغاز کنیم که مقر دائمی ما خواهد بود و دیگر مجبور نباشیم در نقاط مختلف مستقر باشیم.»

هاکبی اذعان کرد ساخت این مجموعه ممکن است چند سال طول بکشد، اما این پروژه را نشانه تعهد بلندمدت آمریکا به این شهر دانست و گفت: «این تعهد ما، آمریکا و شراکت ما با اسرائیل است تا بگوییم که اثر و نشانی دائمی در این شهر بر جای خواهیم گذاشت.»

او همچنین گفت سفارت دائمی آمریکا در این شهر باعث خواهد شد حضور این کشور در قدس دشوارتر از گذشته قابل بازگشت باشد. وی ادعا کرد: «هیچ راهی وجود ندارد که فردی در آینده بیاید و تلاش کند ما را از قدس خارج کند؛ جایی که به آن تعلق داریم.»

رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا اول ژوئیه توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، مجتمع «آلنبی» در جنوب قدس به عنوان مقر سفارت دائمی آمریکا تعیین شد.

این پروژه پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۷ قدس را به عنوان پایتخت رژیم تروریستی اسرائیل به رسمیت شناخت و سفارت آمریکا نیز در سال ۲۰۱۸ در این شهر افتتاح شد.

موشه لیون میزبان اعضای هیئت دیپلماتیک بود که از جمله آنها سیمون والترز، سفیر انگلیس در اسرائیل، حضور داشت. حضور او از این جهت قابل توجه بود که سفارت انگلیس همچنان در تل‌آویو قرار دارد و انگلیس حاکمیت رژیم تروریستی اسرائیل بر قدس را به رسمیت نمی‌شناسد.

لیون همچنین از کشور‌های بیشتری خواست سفارتخانه‌های خود را به قدس منتقل کنند و گفت در حال حاضر ۹ کشور در این شهر نمایندگی دیپلماتیک دارند و انتظار می‌رود کلمبیا در هفته‌های آینده دهمین کشور باشد.

منبع: جروزالم پست

برچسب ها: آمریکا و اسرائیل ، اشغال قدس ، سفارت آمریکا
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