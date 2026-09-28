ملیکا محمدی با عملکرد درخشان در المپیاد سمرقند، دومین نورم استادبزرگی بانوان را به دست آورد و یک گام دیگر به عنوان WGM نزدیک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی که این رقابت‌ها را با ریتینگ ۲۳۴۲ آغاز کرده بود، با عملکرد خود در المپیاد سمرقند موفق شد ۱۶ واحد به ریتینگ خود اضافه کند و گام دیگری برای کسب عنوان استادبزرگ بانوان بردارد.

برای کسب نورم WGM، بازیکن باید در یک مسابقه معتبر فیده، با توجه به ریتینگ حریفان و نتایج کسب‌شده، عملکردی در سطح استاندارد تعیین‌شده برای این عنوان داشته باشد و سایر شرایط مقرر فیده را نیز احراز کند.

روابط عمومی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران، کسب دومین نورم استادبزرگی بانوان را به ملیکا محمدی، خانواده محترم وی، مربیان و جامعه شطرنج کشور تبریک می‌گوید و برای این شطرنج‌باز پرتلاش در ادامه مسیر قهرمانی و دستیابی به عنوان استادبزرگ بانوان (WGM)، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.