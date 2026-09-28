در این آلبوم عکسهایی از طرفداران محور مقاومت در لبنان، عراق و یمن را مشاهده میکنید که در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، رهبر حزبالله، توسط صهیونیستها مراسمهایی برگزار کردند. در مراسم بزرگداشت در شهر بغداد عراق، شرکتکنندگان تصاویر سید حسن نصرالله را با شعارهای همبستگی و خونخواهی در کنار پرچمهای عراق و ایران تکان میدادند و مشعلهای فروزان را بالا میبردند. در بیروت، هزاران نفر در نزدیکی مقبره سید حسن نصرالله در حومه جنوبی بیروت جمع شدند. عکس پرچم حزبالله روی یک بیلبورد بزرگ با تصویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و سید حسن نصرالله مورد توجه رسانههای خارجی قرار گرفت. در یمن هم با وجود خطرات شرایط جنگی، مراسمهایی برای گرامیداشت یاد سید مقاومت برگزار شد.