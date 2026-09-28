معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از ادغام سه حوزه زمین، مسکن و بازآفرینی شهری در این سازمان و آغاز برنامه‌های بازآفرینی در مقیاس محله خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در  جمع خبرنگاران اعلام کرد که این سازمان دو حوزه مهم زمین و مسکن را که از چالش‌های اجتماعی و عمرانی کشور به شمار می‌روند، مدیریت می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری گفت: هدف اصلی، بهبود شرایط زندگی در این بافت‌ها و سپس بازآفرینی شهری است. رویکردهای اساسی در این حوزه بر توانمندسازی ساکنان و انجام فعالیت‌های اجتماعی متمرکز شده است.

اقدامات بازآفرینی در قالب همکاری مشترک نهادهای مرتبط با بهسازی و ساخت شهر و سازمان‌های مردم‌نهاد، از مقیاس محله تا سطح ملی پیگیری می‌شود.

تغییر رویکرد در ساخت شهر و ساختار سازمانی

نبیان تأکید کرد که نیاز اساسی در حوزه مسکن، ارائه مسکن مناسب به مردم به‌ویژه اقشار کم‌توان و کم‌درآمد است. در حوزه زمین نیز تحولات گسترده‌ای در سازمان در جریان است که بازنگری در اعداد، فعالیت‌ها، اساسنامه و روش‌های کار را ضروری ساخته است.

وی افزود: تغییر رویکرد در ساخت شهر مستلزم بازنگری در ساختار سازمانی و اداری است. بر این اساس، ادغام سه حوزه زمین، مسکن و بازآفرینی شهری در سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است. این ادغام با بهره‌گیری از امکانات کنونی که ۲۰ سال پیش وجود نداشت، همراه با هوشمندسازی و مدیریت یکپارچه خواهد بود و حوزه تمدنی ساخت شهر، محله و خانه برای مردم را در چارچوب وظایف وزارت راه و شهرسازی شکل می‌دهد.

آغاز بازآفرینی در مقیاس محله و وضعیت محله سیروس

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره بازآفرینی در مقیاس محله گفت: حدود ۳۰ محله در کشور برای اولویت‌بندی و آغاز بازآفرینی محله‌محور شناسایی شده‌اند. رکن اصلی این برنامه، استقرار یا شکل‌گیری دفاتر تصمیم‌گیری بازآفرینی در خود محله است که به تقویت محله‌محوری، بهسازی، توانمندسازی و تأمین خدمات بهداشتی و خدماتی منجر خواهد شد.

وی در خصوص محله سیروس در منطقه پنج تهران توضیح داد: بازنگری طرح این محله پس از شش تا هفت ماه کار کارشناسی انجام و طرح آن آماده شده است. استقرار دفتر طراحی در محل نیز صورت گرفته است. به دلیل برخی مسائل مالی با شهرداری منطقه پنج، درخواست تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج ارائه شده است.

نبیان ادامه داد: اقدام اولیه در زمین متعلق به شرکت بازآفرینی، تبدیل بخشی از آن به فضاهای سبز متناسب با نیاز محله است. طرح مالی این بخش تهیه شده و مذاکراتی با گروه‌های سرمایه‌گذار و بازاریاب برای بهره‌برداری از ظرفیت سکونت و فعالیت‌های مرتبط انجام گرفته است. در صورت تصویب نهایی، جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد.

وی در پایان متذکر شد: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در حال شکل‌گیری است.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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