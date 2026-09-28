باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل مدیریت بحران مازندران در اطلاعیهای درباره مواج شدن دریا؛ خطر غرق شدن شناگران، شناورهای گردشگری و صیادی و احتمال آسیب به تورهای صید ماهی و اختلال در فعالیتهای دریایی از فردا سه شنبه ۷ تا پنجشنبه ۹ شهریور در دریای خزر هشدار داد.
در این اطلاعیه از دستگاههای اجرایی و امدادی خواسته شده آمادگی لازم برای مقابله با اقدامات احتمالی را داشته باشند.
🟡هشدار هواشناسی دریایی - سطح زرد شماره ۲۴ هواشناسی استان مازندران
🔰توصیف سامانه🔰
شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو
🕒 زمان فعالیت:
عصر سهشنبه ۱۴۰۵/۷/۷ تا صبح پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۹
📌منطقه اثر:
مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران
⬅️نوع مخاطره:
وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا
🌪بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۱ متر بر ثانیه (۴۰ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) از سمت غرب و شمال غرب
🌊ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۰.۸ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۳ متر) و دور از ساحل تا ۱.۱ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۸۱ متر)
⬅️اثر مخاطره:
⛔️غرق شدن شناگرها، قایقها و شناورهای گردشگری
⛔️احتمال غرق شدن شناورهای صیادی
⛔️اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر
📢توصیه ها:
✅شنا و قایقرانی ممنوع
✅صیادی ممنوع
✅مراقبت در کلیه فعالیتهای دریایی دیگر.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران