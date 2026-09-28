مدیریت بحران مازندران درباره مواج شدن دریا؛ خطر غرق شدن شناگران، شناور‌های گردشگری و صیادی و اختلال در فعالیت‌های دریایی، از فردا سه شنبه تا پنجشنبه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل مدیریت بحران مازندران در اطلاعیه‌ای درباره مواج شدن دریا؛ خطر غرق شدن شناگران، شناور‌های گردشگری و صیادی و احتمال آسیب به تور‌های صید ماهی و اختلال در فعالیت‌های دریایی از فردا سه شنبه ۷ تا پنجشنبه ۹ شهریور در دریای خزر هشدار داد.

در این اطلاعیه از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواسته شده آمادگی لازم برای مقابله با اقدامات احتمالی را داشته باشند.

🟡هشدار هواشناسی دریایی - سطح زرد شماره ۲۴ هواشناسی استان مازندران

🔰توصیف سامانه🔰

شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو

🕒 زمان فعالیت:

عصر سه‌شنبه ۱۴۰۵/۷/۷ تا صبح پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۹

📌منطقه اثر:

مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران

⬅️نوع مخاطره:

وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا

🌪بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۱ متر بر ثانیه (۴۰ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) از سمت غرب و شمال غرب

🌊ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۰.۸ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۳ متر) و دور از ساحل تا ۱.۱ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۸۱ متر)

⬅️اثر مخاطره:

⛔️غرق شدن شناگرها، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری

⛔️احتمال غرق شدن شناور‌های صیادی

⛔️اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر

📢توصیه ها:

✅شنا و قایقرانی ممنوع

✅صیادی ممنوع

✅مراقبت در کلیه فعالیت‌های دریایی دیگر.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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