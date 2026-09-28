عملکرد حیرت انگیز مردم آبادان در طول دفاع مقدس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0647\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0634\u0647\u0631 \u0631\u0627 \u062a\u0631\u06a9 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n